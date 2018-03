Bon à savoir, 5 choses à avoir dans sa chambre pour bien dormir

Une décoration feng shui



Le Feng Shui est cette pratique chinoise qui vise à harmoniser les bonnes vagues de nos lieux de vie et de travail, entre autres. Et il s'avère que notre chambre n'échappe pas, bien au contraire.



Parmi les conseils les plus simples recommandés par Bruno Lecourt, diplômé de l'Ecole Française du Feng Shui et auteur du "Grand Livre du Feng Shui" (Ed Leduc.S), il y a un sous-lit parfaitement rangé sans rien (ou du linge propre au pire ) pour passer les énergies mais aussi des matériaux spécifiques tels que le bois naturel, la peinture organique et non polluante et surtout pas de métal. Il est également idéal de faire attention aux formes comme éviter les formes angulaires et pointues surtout si elles sont orientées vers le lit, mais aussi les suspensions au dessus du lit. Il est impératif également de réduire les ondes électromagnétiques, interdire le téléphone, la télévision et l'ordinateur.



Une taie d'oreiller en soie



En plus d'avoir une bonne literie et un bon coussin qui participera à 100% à notre bon sommeil, la bonne idée est d'adopter une taie d'oreiller en soie naturelle. En effet, ce matériau permet de chouchouter notre peau et nos cheveux pendant notre sommeil en évitant les faux plis.



Une brume d'oreiller



Les bienfaits de l'aromathérapie sont de plus en plus sollicités pour notre bien-être au quotidien. C'est pourquoi nous retrouvons de plus en plus sur le marché de la brume d'oreiller. Farcies dans des huiles essentielles apaisantes, relaxantes et apaisantes, elles pulvérisent en petites quantités sur nos oreillers. Doux rêves garantis.



Un soin de nuit



C'est bien connu, c'est la nuit où notre organisme et nos cellules travaillent le plus pour se renouveler. D'où l'importance de dormir suffisamment et dans de bonnes conditions pour optimiser nos chances d'avoir un teint radieux au réveil. L'autre tour en plus? Adoptez des soins de nuit pour le visage qui vont stimuler un peu plus notre peau. De l'huile de detox au visage en passant par les fameux packs de couchage, ces masques de nuit riches en ingrédients chéris et stimulants raviront la peau terne et fatiguée.



Un bon livre



L'insomnie t'attend encore? Pas moyen de se précipiter sur son téléphone, tablette ou TV! La lumière bleue sur nos écrans bloque notre production de mélatonine (l'hormone du sommeil) et les images excitent notre cerveau plus qu'elles ne l'apaisent. La solution: ne pas aller au lit attendre mais boire une boisson chaude et lire un bon livre.