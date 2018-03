Blanchissement de la peau, des pilules pour rendre les bébés « plus blancs » !

Au Ghana, des femmes enceintes prennent des pilules pour avoir un bébé à la peau blanche



C'est la nouvelle tendance alarmante au Ghana : prendre certaines pilules pendant la grossesse pour mettre au monde un bébé à la peau claire.



La pratique du blanchiment de la peau est une épidémie mondiale. Selon un rapport publié en 2016 par le New York Times , environ 70 % des femmes en Afrique de l'Ouest auraient déjà utilisé des crèmes éclaircissantes.



Dans de nombreux pays d'Afrique, les hommes et, en particulier, les femmes ayant une peau claire sont favorisés par rapport à ceux et à celles qui ont la peau foncée, ce qui engendre de meilleures opportunités professionnelles et un meilleur traitement dans la société. C'est ce que l'on appelle le colorisme, qui est une forme de "racisme" au sein d'une même communauté. Dans ce cas précis, ici, il s'agit de la discrimination des personnes ayant une peau foncée. Face à ce phénomène, la popularité des produits éclaircissants explose.



Après les crèmes, place aux pilules pour femmes enceintes



L'an dernier, le Ghana déclarait la guerre à l'industrie du blanchiment de la peau avec une toute nouvelle législation beaucoup plus stricte. La Food and Drugs Authority (FDA) du Ghana a ainsi décidé d'interdire l'importation de tous les produits éclaircissants contenant de l'hydroquinone (poudre cristalline blanche, inodore, utilisée pour ses propriétés antioxydantes). Toutefois, cette interdiction n'a pas été étendue aux publicités, et les crèmes et les lotions fleurissent toujours sur le marché. Mais c'est une toute nouvelle tendance qui inquiète désormais les autorités ghanéennes : la prise de pilule pendant la grossesse pour éclaircir la peau des nouveau-nés.



La FDA du Ghana a ainsi décidé d'alerter les femmes enceintes des dangers d'utilisation de telles pilules, interdites à la vente. Les autorités ghanéennes ont dès lors décidé de traquer et de poursuivre en justice les entreprises et les individus en possession des comprimés illicites, qui franchissent clandestinement les frontières.



Les dangers du glutathion



Le glutathion est une substance présente dans l'organisme qui permet de protéger les cellules contre l'oxydation et contre les radicaux libres. Il est en somme le maître antioxydant endogène du corps.



Néanmoins, contenu dans ces gélules illégales, il peut causer des malformations congénitales, notamment des membres et des organes internes. De même, le glutathion en comprimés peut provoquer chez certaines personnes des réactions allergiques, qui se caractérisent par un gonflement de la peau ou par des éruptions cutanées sur certaines parties du corps.



Par ailleurs, la recherche indique que certains ingrédients de la plupart des produits de blanchiment de la peau, y compris le glutathion, peuvent causer un cancer. Enfin, l'usage d'une telle substance risque de provoquer des perturbations des fonctions cutanées normales en interférant avec la production de mélanine de la peau, et parfois même en affectant les niveaux d'hormones du corps.