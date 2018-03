Biométrie : Jean-François Ndongou face à ses contradictions

L’opération d’enrôlement sur les listes électorales biométriques, qui a été lancée la semaine dernière, a été mal organisée. Entre le très faible engouement des populations, les problèmes techniques, et les contestations d’une frange de l’opposition, tout porte à croire que le ministre de l’Intérieur, Jean-François Ndongou, aurait dû prendre son temps. Pourtant annoncée depuis belle lurette, personne ne comprend les difficultés relevées depuis le début du processus.



Concernant l’aspect technique, il est surprenant que les agents dudit ministère aient autant de problèmes d’interconnexion et autres caprices informatiques. De telles mésaventures ne peuvent traduire qu’une impréparation. Sauf si cette opération n’est qu’un simulacre. En effet, de rares compatriotes ont tenté de se faire enrôler. Ils ont eu la désagréable impression que les agents du ministère de l’Intérieur n’étaient pas suffisamment formés. Ce qui confirme la thèse d’une mauvaise organisation, alors que ce procédé est attendu depuis longtemps. Malheureusement, c’est tout le processus de biométrisation qui prend un coup. On craint fort que s’il n’y a pas d’enrôlement, il n’y aura pas de données à caractère personnel lors des prochaines élections locales.



Mais il n’y a pas encore péril en la demeure. Il reste une quarantaine de jours pour que le gouvernement et son ministre de l’Intérieur, qui ont l’obligation de faire face à ce défi politique, modifient leur copie. Sinon, bonjour les dégâts !



Écrit par L’UNION