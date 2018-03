Bien être, 8 questions à poser à son dermatologue après 40 ans

1. Comment lutter contre l’apparition des taches brunes ?



Les taches brunes peuvent toucher les peaux claires comme les peaux plus foncées. Plus l’exposition au soleil est prolongée, plus ces taches apparaissent et s’assombrissent, notamment au niveau des zones photo-exposées, à savoir le visage, le cou, le décolleté ou encore les mains.



Dès 30 ans, on adopte les bons réflexes pour prévenir leur apparition. A partir du mois d’avril, on protège sa peau avec un soin solaire à haut indice de protection (minimum 30). Un geste qui devient nécessaire à partir de 40 ans, pour limiter le développement des taches brunes.



Il existe également des soins dédiés au traitement de ces taches, qui combinent des actifs anti-âge et anti-taches, afin de lutter de façon globale contre le vieillissement cutané. Pour être efficaces, ceux-ci doivent être composés de vitamine C, d’acide de fruits ou encore de rétinol si la peau n’est pas trop sensible.



2. Quelques poils apparaissent sur mon visage, comment faire ?



L’apparition de poils au niveau du visage à la quarantaine est le signe de turbulences hormonales. Pour commencer, on signale le problème à son gynécologue, afin de s’assurer que tout va bien.

Ensuite, on choisit la solution la plus adaptée pour en finir avec cette pilosité : s’il n’y a que quelques poils, on opte pour la pince à épiler. S’ils sont plus nombreux, le laser ou l’épilation électrique chez un dermatologue peuvent être une solution.



3. J’ai de plus en plus de rides, comment réagir ?



Les rides sont généralement spécifiques aux peaux très claires. Pour lutter contre leur installation, on adopte une hygiène de vie correcte, en mangeant de façon saine et équilibrée, et en limitant sa consommation d'alcool et de tabac.

Pratiquer une activité physique est également utile, car le sport est un anti-âge reconnu, qui ralentit le vieillissement de l’organisme et donc de la peau.



Côté cosmétique, on opte pour des soins qui agissent sur la production de collagène. Les actifs spécifiques à cibler ? L’acide hyaluronique à bas poids moléculaire, qui active la fabrication des tissus de soutien, les anti-oxydants comme les vitamines A, C et E ainsi que le sélénium, qui luttent contre la pollution urbaine, en partie responsable du vieillissement cutané.



4. Quel comportement dois-je adopter face au soleil ?



A 40 ans, il convient d’être très strict vis-à-vis du soleil. Et pour cause : à cet âge-là, il commence à faire des dégât visibles sur la peau, car celle-ci s’affine et se fragilise. Notre capital soleil n’est pas infini et notre peau commence à montrer des signes de faiblesse : si l’épiderme se répare à 100% après un coup de soleil quand on a 20 ans, ce n’est plus le cas à 40 ans !



Avant de partir en vacances, on achète donc de la crème solaire en quantité suffisante. Pour ne pas avoir d’excuses, on choisit la texture qui convient le mieux à notre peau et on emporte notre crème solaire partout avec nous.

Aux heures les plus chaudes, on opte pour un chapeau et des lunettes de soleil, mais aussi pour des vêtements couvrants, qui assurent une protection optimale.



Après l’exposition, on n’oublie pas le soin après-soleil. Pour que celui-ci aide réellement les cellules à réparer les dégâts du soleil, on veille à ce qu’il contienne des vitamines et des anti-oxydants.



5. Mes cernes sont de plus en plus marqués, comment les estomper ?



A la quarantaine, le contour des yeux est de plus en plus marqué. Les cernes creux se creusent davantage et les cernes violets se colorent encore plus car la peau s’affine.

Pour ralentir ce phénomène, on protège cette zone du soleil en portant le plus souvent possible des lunettes de soleil. On opte également pour un soin contour des yeux anti-âge, qui stimule la fabrication de collagène et épaissit la peau.



6. J’ai des rougeurs au niveau des joues, comment les effacer ?



Quand des rougeurs apparaissent sur le visage à la quarantaine, c’est la couperose qui s’installe. Cette affection touche généralement les peaux claires, qui ont tendance à rougir facilement. Avec le temps, ce phénomène s’aggrave, car les vaisseaux se dilatent.

Pour freiner l’apparition de la couperose, il faut limiter sa consommation d’alcool, éviter les hammams, saunas et hot yoga ou encore les climats extrêmes.

Si la couperose est installée, la seule solution réaliste est le laser vasculaire pratiqué par un dermatologue. Un simple camouflage à l’aide de soins teintés verts, comme des BB ou des CC crèmes, peut également faire l’affaire.



7. Ma peau est de plus en plus sèche, que faire ?



Autour de la quarantaine, la peau change de façon soudaine, rapide et parfois inquiétante. Parce qu’elle s’affine, on remarque que le soin qu’on utilisait depuis plusieurs années n’est plus adapté.



A l’origine de ce phénomène ? Les modifications hormonales, qui peuvent entraîner une sècheresse de l’ensemble de l’épiderme. Pour assurer le confort de sa peau, il faut l’écouter : si elle tiraille, cela signifie que les cellules ne sont pas cohésives. Poreux, l’épiderme laisse alors passer les polluants et les allergènes. C’est donc le moment de changer de soin !



Pour commencer, on bannit les nettoyants irritants sur le visage, notamment ceux qui moussent, et on choisit un lait ou une eau micellaire pour se démaquiller. On intègre également à sa routine beauté des masques hydratants en tissu, que l’on utilise deux fois par semaine pour nourrir sa peau en profondeur. La nuit, on opte pour une crème riche ou un baume à la texture nourrissante contenant des céramides.



Côté alimentation, on privilégie les acides gras essentiels que l’on retrouve dans le poisson gras, l’huile de colza ou encore de noix, qui renforcent le ciment intercellulaire de la peau.



8. J’ai des boutons, comment réagir ?



L’acné n’est pas uniquement propre à la puberté. La quarantaine étant une période de turbulences hormonales, des boutons peuvent à nouveau apparaître.



Dans ce cas, il faut opter pour un soin anti-acné de l’adulte. Moins irritants que les produits destinés à traiter l’acné juvénile, ils contiennent également des agents anti-âge et anti-marques et sont donc adaptés aux peaux matures.

L’avantage de ces soins ? Ils sont généralement fluides et peuvent donc s’appliquer comme un sérum, avant la crème de jour.



