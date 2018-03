Bien être : 7 astuces pour tenir toute la journée quand on n'a pas assez dormi

1- Ne pas abuser du café



Oui, vous vous dites que le café est votre meilleur allié pour tenir le coup. Or, il vaut mieux ne pas en abuser au risque de provoquer de l'anxiété ou de l'irritabilité. Et en consommer trop peut interférer sur votre sommeil une fois la journée passée.



2- Prendre un bon petit-déjeuner



Des études ont prouvé les bienfaits d'un bon petit-déjeuner, sain et équilibré. Les gens qui prennent le temps de bien manger sont plus éveillés et énergiques. Alors privilégiez des ingrédients riches en protéines comme les oeufs et les yaourts. Il faut aussi penser à consommer des aliments riches en nutriments tels que l'avoine ou des fruits frais. Cela nourrira votre corps tout au long de la journée pour lui donner l'énergie de rester actif et éveillé.



3- S'hydrater



Quand votre corps est déshydraté, vous ressentez sûrement une fatigue plus importante. Alors buvez suffisamment d'eau pour maintenir les fonctions naturelles du corps. Vous pouvez même "manger" des glaçons. L'acte de mastication garde votre corps actif et la glace hydrate et rafraîchit le corps. Vous faites d'une pierre deux coups !



4- Picorer des en-cas



Les noix ou les fruits frais, riches en protéines et en vitamines, sont d'excellents en-cas pour gagner en énergie entre les repas. Ils permettent de lutter contre la fatigue quand le corps commence à ralentir.



5- Prendre une bonne douche fraîche



Vous venez de vous "lever", la journée n'a même pas commencé que vous voulez déjà retrouver votre lit. Alors glissez-vous sous la douche et soyez courageuse en la terminant par 30 secondes d'eau froide. Cela fera mieux circuler votre sang et augmentera votre niveau de vigilance. C'est revigorant, on vous l'assure !



6- Ecouter des morceaux qui vous donnent la pêche



Quand tout semble morose et insurmontable, allumez Spotify, Deezer ou Youtube (c'est comme vous voulez) et mettez-vous votre playlist préférée ! Quand vous écoutez votre chanson favorite, cela vous rend de bonne humeur instantanément et vous allez sourire sans forcément vous en rendre compte. Il n'y a rien de mieux. Vous pouvez même danser pour vous donner de l'énergie.



7- Ne pas dormir en pleine journée



Oui, vous pensez que vous piquez du nez et qu'une sieste est inévitable. Mais en réalité, vous vous réveillerez encore plus fatiguée et vous "casserez" votre rythme. Alors couchez-vous un peu plus tôt qu'à l'accoutumée si vous en ressentez le besoin, mais ne sautez pas le dîner.