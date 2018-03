Bien être, 6 astuces pour sentir bon en toute circonstance

Parfumez votre brosse à cheveux



Comme on le sait, pour augmenter la gamme de son parfum, il n'y a rien de mieux que de pulvériser sur ses points de pulsation, où le sang coule plus comme les poignets, le cou, mais aussi pour accompagner nos mouvements comme ses cheveux. C'est ce qu'a dit la petite fille d'Estée Lauder, Aerin Lauder, dans une interview: «Vous savez, ma grand-mère aimait le parfum et essayait toujours de nouvelles choses ...



Un jour, elle m'a conseillé de parfumer mon pinceau et de me brosser les cheveux. est une belle et élégante façon de parfumer Je trouve néanmoins que l'alcool présent dans nos parfums pourrait fortement endommager notre fibre capillaire La solution Adopter un brouillard de cheveux parfumé spécialement conçu.



Optez pour une lessive écologique qui sent bon



La tendance du moment intérieur? Adoptez une lessive écologique responsable qui sent bon. De plus en plus de maisons offrent un soin doux pour nos vêtements. C'est le cas de Kerzon, une marque française lancée par deux frères qui s'engagent à encapsuler leur mémoire olfactive, ces parfums rassurants que nous connaissons tous comme l'odeur du thé à la menthe, du parquet ciré ou du beurre salé. Ils ont développé une gamme de détergents parfumés à partir d'ingrédients d'origine naturelle. Notre préféré ? Leur collab 'avec Minois, cette marque bébé spécial, qui vise à la fois la peau grande et sensible de la plus jeune.



Ajoutez de l'eau parfumée à votre fer



Parfois, la lessive ne suffit pas lorsque vous recherchez cette essence subtile qui reste toute la journée. La solution réside dans l'eau parfumée à mettre dans son fer. Bien sûr, il est hors de question de mettre son odeur d'alcool dans le réservoir de sa machine. Cela gâcherait et tacherait nos vêtements. Non, l'astuce est de l'acheter commercialement ou de le faire en diluant de l'eau de rose, de la fleur d'oranger ou autre - encore sans alcool - dans un peu d'eau désionisée.



Parfumer vos vêtements



L'autre geste élégant pour parfumer son linge? Approprier une de ces eaux pour la lessive que l'on voit partout. En effet, voulant offrir de nouvelles possibilités pour sentir bon, les maisons s'appuient de plus en plus sur les parfums d'intérieur mais aussi sur le lin.



Améliorez votre crème pour le corps



Pour ceux qui ont trouvé leur parfum, il n'est pas rare de voir son corps préféré dans le lait pour le corps. De cette façon, notre corps est hydraté et diffuse de manière très délicate notre parfum tout au long de la journée. Il est également possible de créer votre propre crème parfumée. Pour cela, nous mélangeons quelques gouttes d'huile essentielle non dermo-caustique et non photosensibilisante - pour ne pas attaquer notre peau - avec une crème neutre, bio et hydratante.



Utilisez une huile ou une mousse de douche parfumée



Enfin, celui qui n'a pas senti son gel douche avant de l'acheter lance la première pierre ... Cette étape des courses peut résulter d'un vrai moment de plaisir seulement, on le sait, l'odeur d'amande douce ou fleur d'oranger tient rarement . C'est pourquoi, la maison française Diptyque a proposé une toute nouvelle façon de parfumer en dévoilant ses huiles de douche parfumées ou mousses. L'occasion de découvrir autrement les best-sellers de la maison ou de multiplier la puissance de son parfum préféré.



(avec elle.fr)