Berlusconi, Renzi... L'incroyable campagne électorale à 200 milliards d'euros en Italie le Lundi 26 Février 2018

A quelques jours des législatives du 4 mars, la liste des promesses de campagne des candidats s’avère aussi impressionnante que coûteuse : 200 milliards d’euros au total !



A LIRE AUSSI : Italie : 30 migrants morts et plus de 5 000 secourus en méditerranée Demandez le programme ! A moins de deux semaines du scrutin, les principaux partis candidats aux législatives italiennes ne font plus dans la demi-mesure pour séduire, d’ici au 4 mars, les 45 % d’électeurs encore indécis. Pas un jour ou presque sans une proposition racoleuse. A l’image du très madré Silvio Berlusconi, qui a promis l’expulsion de 600 000 réfugiés après la fusillade à caractère raciste commise début février par un militant d’extrême droite à Macerata, petite ville du centre de la péninsule.



Mais le fondateur de Forza Italia et ses alliés d’extrême droite - Matteo Salvini, leader de la Ligue du Nord, et Giorgia Meloni, dirigeante du parti postfasciste Fratelli d’Italia - ne sont pas les seuls à jouer la carte de la retape électorale à grande échelle. Sur ce terrain, l’alliance de centre droit rivalise en effet avec la plateforme du populiste Mouvement 5 étoiles, emmené par l’ambitieux trentenaire Luigi Di Maio. « La surenchère démagogique fait hélas partie du jeu, mais cette fois-ci les candidats se sont vraiment surpassés », déplore Piero Ignazi, professeur de sciences politiques à l’Université de Bologne.



Palme au centre droit



« On dirait la campagne électorale de Laponie, le pays du Père Noël ! », a ironisé Matteo Renzi, leader du Parti démocrate, qui oublie de balayer devant sa porte. Comme ses compétiteurs, l’ancien président du Conseil italien a de beaux jouets dans sa hotte ! Réduction de l’impôt sur le revenu pour les familles (9 milliards d’euros), suppression de la redevance télé et des frais universitaires (2 milliards), le Parti démocrate apparaît pourtant comme le moins déraisonnable.



Parmi les mesures les plus emblématiques et les plus onéreuses figure - pour l’alliance de centre droit - la mise en place d’une taxe unique sur le revenu à 23 % (flat tax), qui représente un manque à gagner de 50 milliards pour les caisses de l’Etat. Mais cette alliance et le Mouvement 5 étoiles se sont aussi engagés dans une affolante surenchère.



Quand Silvio Berlusconi et ses amis proposent un revenu de dignité (45 milliards), Luigi Di Maio riposte avec son « revenu citoyen » pour les familles pauvres (29 milliards). Ces deux forces politiques promettent en outre l’abolition de la loi Fornero, qui reculait l’âge de la retraite à 66 ans. Or l’annulation de cette mesure adoptée en 2012 sous le gouvernement Monti coûterait 15 milliards par an aux finances publiques, dans sa version la plus soft, selon les estimations de Roberto Perotti, économiste à l’Université Bocconi de Milan.



Connu pour avoir mis en place un programme d’austérité pendant la crise de l’euro afin d’éviter la tutelle du Fonds monétaire international (FMI), l’ex-président du Conseil italien Mario Monti n’a pas manqué de dénoncer les promesses « irresponsables » des candidats, qui conduiraient au « désastre » si elles étaient appliquées. « Ils sont fous, inconséquents ou menteurs », enchérit Corrado Passera, ancien ministre du Développement économique sous le gouvernement Monti. Le quotidien Corriere della Serra estime que le cumul des mesures proposées par l’ensemble des candidats à l’élection du 4 mars s’élève à 200 milliards d’euros, soit 12 % du PIB de la péninsule !



Mise en garde de Bruxelles



Nul doute qu’au regard de la situation économique de l’Italie, ces programmes apparaissent hors sol. Même si la croissance frémit légèrement (voir graphique) après des années d’atonie, l’économie transalpine reste très fragile, avec une dette publique à 130 % du PIB, soit le plus mauvais ratio de la zone euro derrière la Grèce. Certes, le fardeau des remboursements a diminué ces deux dernières années grâce à la baisse des taux d’intérêt due à la politique d’assouplissement monétaire.



Mais cet apport d’oxygène touche à sa fin, avec l’arrêt progressif de la politique d’argent facile de la Banque centrale européenne. Autrement dit, la marge de manoeuvre financière du prochain gouvernement s’annonce des plus réduites, « et laisse peu de place pour des baisses d’impôts ou des augmentations de la dépense publique », souligne l’économiste Mauro Pisu, responsable de l’Italie à l’OCDE.



Pourtant, ce constat ne semble pas perturber les leaders des trois principales forces politiques en lice pour le Palazzo Chigi, le Matignon italien. Pas plus qu’ils ne s’émeuvent de la mise en garde à peine voilée du commissaire européen aux Affaires économiques et financières : « Les élections italiennes sont un risque pour l’Union européenne », s’est inquiété Pierre Moscovici lors de ses voeux à la presse, début janvier. Soucieux d’apaiser les craintes des partenaires européens, Luigi Di Maio a récemment annoncé que le projet de référendum sur l’euro « n’était plus à l’ordre du jour ».



Mas ce renoncement ne rassure pas Bruxelles pour autant. Afin de diminuer le poids de la dette publique, le leader du Mouvement 5 étoiles se dit en effet prêt à franchir allègrement la règle des 3 % de déficit public ! Comble du culot ou de l’incompétence, il affirme, dans le même temps, pouvoir réduire l’endettement de 130 à 90 % du PIB en deux législatures.



Concessions obligatoires



« La bonne nouvelle, c’est que toutes ces promesses électorales ont assez peu de chances d’être tenues ! », se rassure Giovanni Orsina, professeur à l’Université Luiss de Rome. Crédités respectivement de 35, 28 et 25 % des intentions de vote, l’alliance de centre droit, le Mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate ne sont pas en mesure d’atteindre le seuil de 40 % des suffrages qui leur permettrait d’obtenir une majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat.



Favorite du scrutin, l’alliance de Silvio Berlusconi n’a pas d’autre choix que de faire des concessions afin que son candidat à la présidence du Conseil puisse obtenir une majorité relative au Parlement. A moins que tous se mettent d’accord pour reconduire Paolo Gentiloni à la tête du gouvernement italien, avec comme objectif l’adoption d’une nouvelle réforme de la loi électorale et un retour aux urnes d’ici un an.



Minniti, ce ministre qui endigue les flux de réfugiés



Longtemps resté dans l’ombre, le ministre italien de l’Intérieur Marco Minniti s’affirme, à 61 ans, comme l’un des piliers du gouvernement de Paolo Gentiloni. Diplômé en philosophie et originaire de la région de Calabre, ce pur produit du parti communiste et ancien sénateur est du genre sérieux. « Ici on travaille, on ne fait pas de politique », avait affiché dans son bureau le jeune militant du PC.



Dès sa prise de fonction fin 2015, ce bosseur discret décide de s’attaquer, à sa façon, au dossier brûlant des réfugiés qui affluent dans la péninsule. « L’immigration est un des grands problèmes de la planète et on ne peut pas l’éliminer. Mais on ne doit pas la subir, on doit l’organiser. Un point c’est tout », déclare cet ancien des services secrets italiens. Pragmatique, il décide d’intervenir sur plusieurs fronts.



D’abord, il impose aux ONG d’accepter une présence policière sur leurs navires qui croisent en Méditerranée. Ensuite, il pousse la Libye, juste en face, à mieux intercepter les migrants dans ses propres eaux territoriales. Enfin, l’ex-espion mobilise ses réseaux libyens pour obtenir l’implication des tribus du sud du pays dans la lutte contre les passeurs.



Deux ans après son arrivée, la méthode Minniti paye. Au second semestre 2017, 35 700 migrants ont atteint les côtes italiennes, contre 83 750 un an plus tôt, soit une baisse de près de 60 %.



(avec challenges.fr)



