Au Togo, les marchés réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs sont estimés à 40 milliards FCFA en 2018

Environ 40 milliards de FCFA représentent le volume des 20% de marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs en 2018. C'est l'annonce faite par Naka Gnassingbe De Souza, Directeur Général de l'Agence Nationale de Garantie et de Financement des PME / PMI (ANPGF) ce mercredi 14 février 2018 à l'occasion du "mercredi des entrepreneurs".



De toute évidence, cette somme représente une manne importante que la cible visée par le chef de l'État devrait être accordée en souscrivant dans les règles prescrites aux appels d'offres.



Ces marchés publics, selon le représentant de la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), concernent trois domaines d'activité clés, à savoir les travaux publics, les services intellectuels, les fournitures et les services.



Dans le cas des travaux publics, ils sont divisés en plusieurs catégories. C'est la catégorie des travaux de construction ou de réhabilitation de structures moins complexes, celle de la construction ou de la réhabilitation, y compris l'externalisation de structures très complexes.



Il y a aussi la catégorie des travaux d'entretien routier; aménagement paysager et gestion de jardins et d'espaces publics; la fabrication et la fourniture de mobilier scolaire.



Les services intellectuels comprennent des enquêtes statistiques et des enquêtes, ainsi que des services de conseil moins complexes tels que la conception de logiciels ou de développeurs.



Les exemples de fournitures et de services comprennent les services d'entretien courant, les fournitures d'équipements scolaires et sportifs, le développement et la gestion des parkings, des lieux publics, etc.



Dans le lot de contrats publics auxquels les jeunes et les femmes entrepreneurs sont éligibles, il y a une bonne communication: infographie, rapports photo-vidéo, etc.