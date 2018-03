Au Gabon, un port-gentillais perd 30 millions de FCFA dans un incendie qui a consumé 14 cases

Selon des témoins contactés par Gabonactu.com depuis Libreville, M. Moukagni était inconsolable après l'incident. En plus de sa résidence, il a perdu une somme de 30 millions de FCFA qu'il gardait jalousement chez lui comme Harpagon le personnage principal du livre "L'avar" de Molière.



Un compteur défectueux serait la source de ce énième incendie dans la capitale économique où de nombreuses maisons sont construites de façon sommaire avec du bois.



Informé de cet incident qui a frappé ses concitoyens, le ministre d'Etat, ministre du Budget, Jean Fidèle Otandault, originaire de la localité et l'une des premières personnalités politiques de la province a envoyé sur place ses équipes pour apporter une aide d'urgence à la victimes.



Le ministre Otandault s'est rendu mercredi en ville pour constater l'ampleur des dégâts et apporter une nouvelle aide à ses compatriotes.



Libreville et Port-Gentil, les deux principales villes du Gabon, sont souvent victimes de feux spectaculaires. Les logements précaires, les installations électriques de mauvaise qualité et les bouilloires chargées de feu sont les principales causes de ces pertes répétées.



(avec gabonactu)