Au Gabon, un enseignant dispense son cours en Fang, morts d’ennui ses élèves s’endorment

L’enseignant se présente très à l’aise dans la vidéo. L’échange est convivial et très complice avec certains élèves parlant la même langue vernaculaire que lui. Au tableau, il explique le cours avec bien attendu, la gestuelle propre aux pédagogues. Si certains élèves sont attentifs d’autres non.



Ne comprenant visiblement rien de cet enseignement inhabituel, d’autres ont résolu de roupiller, sous l’indifférence totale du professeur. Exaspéré, un élève aurait discrètement filmé la scène à l’aide de son téléphone portable. Il s’agirait d’un enseignant exerçant au lycée public d’Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem.



Au Gabon, le Français est la langue officielle. Tous les enseignements et actes administratifs se font dans la langue de Molière, langue du Colon.