Au Gabon, nouveau découpage électoral décidé par son gouvernement (Ali Bongo) , 143 députés au lieu 120

Le conseil des ministres du 26 janvier 2018 a décidé d'augmenter le nombre de députés de 120 à 143, soit une augmentation de +23 députés à l'Assemblée nationale gabonaise.



Bien que nous ne sachions toujours pas quand cette élection aura lieu, le conseil des ministres du 26 janvier a adopté le nouveau découpage des sièges des députés sur la proposition du ministère de l'Intérieur. Qu'en est-il du Comité de Suivi des Actes du Dialogue Post-Présidentiel, convoqué par Ali Bongo en mars-avril 2017?



En termes de nouveautés de cette redistribution technique, chaque quartier de Libreville dispose désormais de deux sièges. La mesure a été étendue à d'autres capitales provinciales et par dérogation aux communes d'Akanda, d'Owendo et de Ntoum dans la province d'Estuaire et à Moanda dans la province du Haut-Ogooué.



En outre, les municipalités non subdivisées en districts et dont les sièges couvrent en même temps une commune, un district et une partie du département auront un siège supplémentaire. C'est le cas du 1er siège du département de Sébé-Brikolo dans la province du Haut-Ogooué et celui du département de Mulundu dans la province d'Ogooué-Lolo.



Toujours en termes de création de sièges, la province d'Ogooué-Ivindo en obtient deux nouvelles: dans le département d'Ivindo et celui de Zadie. Le département de Lékoni-Lékori (Haut-Ogooué), à cause de l'essor de son chef-lieu (Akiéni), le vit détaché du reste du quartier général du département.





Voici la répartition des députés par province, par commune et par département.



En conséquence, le nombre de députés à élire à l'Assemblée nationale est de cent quarante-trois (143) répartis par province comme suit:



Province de l’Estuaire…………………. 26

Province du Haut-Ogooué…………….. 23

Province du Moyen-Ogooué………….. 10

Province de la Ngounié……………….. 18

Province de la Nyanga……………….. 11

Province de l’Ogooué-Ivindo…………. 12

Province de l’Ogooué-Lolo…………… 12

Province de l’Ogooué-Maritime……… 13

Province du Woleu-Ntem…………….. 18

Ainsi, le nombre de Députés à élire dans chaque Commune et Département est fixé comme suit :



Province de l’Estuaire (26)



Commune de Libreville…………………12

Commune d’Akanda……………………02

Commune d’Owendo…………………. 02

Commune de Ntoum………………….. 03

Département du Komo Mondah………. 01

Département du Komo Océan………… 01

Département du Komo………………… 03

Département de la Noya……………… 02



Province du Haut-Ogooué (23)



Commune de Franceville…………….. 04

Département de la Mpassa…………… 02

Commune de Moanda………………… 02

Département de la Lébombi- Léyou…. 01

Département de Lékoko……………… 01

Département de Lékoni Lékori………. 03

Département des Plateaux……………. 02

Département de la Sébé-Brikolo…….. 03

Département Djouori-Agnili………… 01

Département de la Djoué……………… 01

Département de la Lékabi-Léwolo…… 01

Département de l’Ogooué-Létili………. 01

Département de Bayi-Brikolo…………. 01



Province du Moyen-Ogooué (10)



Commune de Lambaréné……………… 02

Département de l’Ogooué et des Lacs… 05

Département de l’Abanga-Bigné………. 03



Province de la Ngounié (18)



Commune de Mouila…………………… 02

Département de la Douya Onoye………. 03

Département de la Dola………………… 01

Département de la Louétsi-Wano………. 01

Département de la Boumi-Louétsi……… 03

Département de l’Ogoulou……………… 02

Département de Ndolou………………… 02

Département de Tsamba-Magotsi………. 02

Département de la Louétsi-Bibaka……… 01

Département de la Mougalaba………….. 01



Province de la Nyanga (11)



Commune de Tchibanga………..……… 02

Département de Mougoutsi……. .…….. 02

Département de la Basse Banio……….. 02

Département de la Haute Banio………. 01

Département de la Douigny…………… 02

Département de la Doutsila………….. . 01

Département de Mongo………………. 01



Province de l’Ogooué-Ivindo (12)



Commune de Makokou……………….. 02

Département de l’Ivindo……………… 03

Département de la Zadié……………. 03

Département de la Lopé……………… 02

Département de la Mvoung………….. 02



Province de l’Ogooué-Lolo (12)



Commune de Koulamoutou……………. 02

Département de la Lolo-Bouenguidi…. 03

Département de Moulundu……………. 04

Département de la Lombo-Bouenguidi.. 02

Département de l’Offoué-Onoye……… 01



Province de l’Ogooué-Maritime (13)



Commune de Port-Gentil………………. 04

Département de Bendjé……………….. 03

Département d’Etimboué……………… 03

Département de Ndougou……………… 03



Province du Woleu-Ntem (18)



Commune d’Oyem……………………. 02

Département du Woleu……………….. 05

Département du Ntem………………… 04

Département du Haut-Ntem………….. 02

Département de l’Okano……………… 03

Département du Haut-Como…………. 02



(avec gabonactu et info241)