Au Gabon, le nouveau DG Mr Marcellin Massila Akendengue de la SEEG chargé de faire oublier Veolia !

Marcellin Massila Akendengue, cet homme à l'allure gabonaise qui dirigera la Société gabonaise de l'énergie et de l'eau (SEEG) pour les 12 prochains mois.



Marcellin Massila Akendengue et son équipe de guerre ont été installés lundi dans leur fauteuil de commandement lundi par le ministre de l'Energie et de l'Eau, Patrick Eyogho Edzang, l'opposant qui a rejoint le gouvernement après les troubles post-électoraux de 2016.



Le ministre a bloqué un contrat de performance avec ces Gabonais qui n'ont pas droit à l'erreur. Leur mission est de faire oublier Veolia avec ses pénuries d'eau, ses factures fantaisistes et quelques coupures d'électricité qui ont eu le mérite de ne pas durer très très longtemps comme dans certaines capitales africaines.



Au lieu de penser à s'enrichir, ils relèvent le défi car Veolia gardera probablement un œil tendu et ouvrira les yeux sur les nouvelles du Gabon.



L'échec de Marcellin Massila Akendengué qui connaît bien le travail de l'énergie et de l'eau sera la honte de toute la nation. Son succès va le faire entrer dans l'histoire et nier la sagesse désormais populaire que: «les Gabonais ne sont capables de rien». Qui vivra, verra...