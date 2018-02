Au Gabon, la justice saisie pour torture présumée sur un ex-député Bertrand Zibi Abéghé

La défense d'un ancien député américano-gabonais, détenu depuis plus d'un an et arrêté en marge des violences post-électorales d'août 2016 au Gabon, a porté devant la justice gabonaise les présumés actes de torture en prison.



"Le procureur et le juge d'instruction ont été saisis", a déclaré l'un de ses avocats s'exprimant sous couvert d'anonymat.



Selon la plainte déposée devant les tribunaux par des avocats et consultés par l'AFP, l'ex-député Bertrand Zibi Abéghé a été "torturé par des agents pénitentiaires" qui l'ont "flagellé" avec des "câbles électriques" ou "tuyaux de plomberie", après la découverte d'une cellule téléphone dans la cellule disciplinaire qu'il partage avec de nombreux autres détenus ".



"C'est la troisième fois que des actes de ce genre lui sont infligés", a déclaré l'avocat à l'AFP, dénonçant "les mauvais traitements fréquents" à la prison de Libreville.



La famille du détenu a également envoyé une lettre au directeur de la prison centrale de Libreville, se plaignant du «traitement inhumain» que M. Zibi «subirait quotidiennement» depuis la mi-janvier.



Détenu pendant 18 mois - une période de détention légale au Gabon pour des actes criminels - Bertrand Zibi a été arrêté le 31 août 2016, tandis que les violences post-électorales ont secoué la capitale Libreville. Il est poursuivi pour «incitation à la violence et à l'agression» ou «possession d'une arme à feu».



L'ancien député avait démissionné du parti au pouvoir et s'était rallié à l'opposition lors d'une sortie publique en juillet 2016, au milieu de la campagne électorale pour les élections présidentielles du 27 août 2016 qui ont abouti à la réélection contestée du président sortant Ali Bongo Ondimba. .



Bertrand Zibi a également la nationalité américaine.



"Nous continuons d'exhorter le gouvernement gabonais à respecter les garanties d'un procès équitable et à veiller à ce que tous les prisonniers soient traités avec humanité et conformément à la loi", a déclaré à l'AFP un responsable de l'AFP. Etat américain.



Le Comité nouvellement créé "pour la libération des prisonniers politiques et des personnes kidnappées" appelle M. Zibi un "prisonnier politique", comme Landry Amiang Washington, un blogueur robuste contre le pouvoir arrêté par la police alors qu'ils volent des États-Unis en août 2016 et en attente de procès .



Il a ajouté le blogueur Hervé Mombo, arrêté le 27 août 2017, en attendant la décision du juge d'instruction, selon son avocat qui estime que son client n'a pas été torturé mais a souffert de "mauvaises" conditions de détention ".



gl9news.com (Avec AFP)