Au Gabon, la chronique de la fin d'un mythe !

Entre "faroter", acheter les têtes des cantons de cylindres et rouler sur le sol pour sa gloire, pour ce mec qui était un psychopathe, il y en avait assez pour écrire plein de livres sur son profil. L'homme qui présentait les traits d'un parvenu exemplaire, vivait sur un nuage, convaincu qu'il deviendrait l'héritier putatif de l'adversaire Pierre Mamboundou. Ses petites friandises aux notables du département de Dola, au sud du Gabon, faisaient partie de cette veine.



Dommage pour ce petit monsieur, Pierre Mamboundou était d'une autre facture, pas un adepte de joker des pratiques fétichistes. Yves Fernand Manfoumbi, ce Congolais arrivé au Gabon dans des conditions floues, n'a pas l'étoffe de cet adversaire. Il ne pouvait pas aller plus loin que ses prétentions. Puisse-t-il remercier les génies de la Dola d'avoir été nommé directeur général du Budget, DGB, alors ministre de Je ne sais quoi.



Nous parlons de l'opération mamba, qui est une sorte d'opération de santé publique; Les criminels financiers sont épinglés et jetés en prison. L'opération, selon certains, a tout d'un missile à tête chercheuse.



Comment peut-on comprendre que ce personnage sulfureux était en liberté et outrageusement ministre avant d'être débarqué alors qu'il devait pourrir en prison pour les crimes commis? Est-ce que son éviction du gouvernement a finalement sonné sa descente aux enfers? Le singe fou a commis des crimes quand il était DGB. Il l'a fait dans les délits d'initiés, dans les commissions rétro, dans la contrefaçon, dans les grosses triches en un mot ...



Sa place est en prison aux côtés de Magloire Gambia, Etienne Ngoubou, Bertrand Zibi; Massavala Maboumba, Mapessi ... Qui ne s'est pas prosterné aux pieds de Manf 10 au moment de sa magnificence? Il était convaincu d'être le centre du monde. Aujourd'hui est la fin d'un mythe. Surtout quand on connaît sa suffisance et sa proportion naturelle pour écraser les plus faibles et les moins aisés.



Il faut dire que le singe fou n'a jamais eu une bonne presse, même dans son "Ngounié Forte". Un ministre donc une personnalité incarnant le pouvoir de l'État en délire, roulant sur le sol au nom du soi-disant respect de nous et des coutumes. Une aberration! En tout cas, l'homme ne restera pas au chômage pendant longtemps. Compte tenu de ses talents de danseur d'Ikokou, il pourra rassembler une troupe et faire le tour des événements pour offrir des services. Bon vent Manf 10!



(avec gaboneco)