Au Gabon, la SEEG assiégée par des consommateurs en colère !

Le siège de la Société gabonaise d'énergie et d'eau (SEEG) dans le centre-ville a été assiégé le 13 février 2018 par les membres de l'Organisation gabonaise des consommateurs (OGC) dirigée par son président Ibrahim TSendjiet Mboulou.



Ces centaines de clients SEEG sont venus manifester contre le manque d'eau dans plusieurs quartiers de Libreville et les coupures de courant récurrentes.



"Nos revendications sont connues, il y a des quartiers sans eau depuis 10 ans, même derrière le siège de la SEEG il n'y a pas d'eau, il y a des quartiers qui ont de l'eau mais de l'eau boueuse avec des dépôts", a déclaré Ibrahim TSendjiet Mboulou.



Surpris de voir cette masse humaine devant son siège, le directeur général de la SEEG, Antoine Boo, a entamé des "négociations" spontanément avec les manifestants.



"La SEEG a dit que nous allions commencer les négociations, mais nous ne pouvons pas interrompre notre programme, nous avons dit que nous allons observer un sit-in pendant 3 jours et que les 3 jours seront maintenus", a martelé le président de l'OGC.



(avec directinfosgabon)