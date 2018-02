Au Gabon, emprisonnement des cadres de BGFI : leurs femmes dénoncent l’injustice

Longtemps resté muet face à l'injustice subie par les exécutifs emprisonnés dans le cas du détournement de près de 13 milliards de FCFA via les cartes prépayées Visa, les épouses de ces dernières se sont mobilisées pour dénoncer cet état de fait, malgré les intimidations subies à la veille de la rencontre avec les hommes et les femmes des médias. Dans ce processus, ils ont été soutenus par la société civile à la tête de laquelle le président du ROLBG, Georges Mpaga, n'a pas manqué une fois de plus de dénoncer les violations flagrantes des droits de l'homme et l'arbitraire de leur détention.



Dans cette affaire, qui avait fait la une des médias nationaux et internationaux, Edgard Théophile Anon, ancien directeur général de BGFIBank, et sept autres cadres de la banque avaient été arrêtés. La première ville et Khours Rachid ont été libérés temporairement peu de temps après, tandis que d'autres languissent en prison Gros Bouquet bientôt un an.



"Dans ces cartes prépayées il y en avait 100 et dans ce lot les hackers avaient mis 13 milliards de Fcfa et c'est l'équipe d'informaticien qui pouvait limiter les dégâts à 1 milliard 900 millions, l'équipe était composée de notre mari"; a expliqué Mme Nguema Tchang, une des épouses des cadres de la BGFI. Ils ont ensuite remis en question les raisons de la détention de leurs maris, en disant que s'ils étaient les coupables "pourquoi ont-ils bloqué cette attaque?" Pourquoi sont-ils encore au Gabon? Pourquoi ont-ils collaboré avec la police judiciaire? "



"Deux mois plus tard, il y avait un certain M. Diallo qui a été arrêté en Espagne, puisque BGFI avait également saisi Interpol, ce dernier a cité son complice au sein de la Banque, qui n'est autre que Roland Mounguengui. mois (...) lors de la confrontation avec les autres accusés, il a reconnu devant le greffier en chef, devant le juge chargé de l'affaire devant les avocats de toutes les parties, y compris les avocats du BGFI, que ces personnes ne faisaient pas partie du coup depuis qu'ils ont été accusés de complot criminel, ce monsieur a admis qu'il était le seul coupable.Aujourd'hui, depuis août, la machine est bloquée, nos maris ont été trouvés innocents pourquoi nous ne les libérons pas, nous allons à une année de détention, " elle insurgée.



Face au silence non seulement des autorités judiciaires et des fonctionnaires du BGFI, qui préfèrent laisser des innocents languir en prison, Marina Rachel épouse Koffi Duhi, l'un des cadres détenus dans cette affaire, n'a pas manqué de défier la justice gabonaise afin de trouver une solution à la situation qu'ils traversent. "Beaucoup ne font plus confiance à la justice gabonaise, mais j'espère toujours que la vérité est vraiment exposée", a-t-elle déclaré.



(avec gabonmediatime)