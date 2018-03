Au Gabon à UOB : Ropivia vers la sortie ?

Vingt-quatre heures après le lancement de leur grève visant au départ de Marc-Louis Ropivia du poste de recteur, les responsables de la Force de réflexion et d’actions pour l’Enseignement supérieur (Frapes) et du Syndicat des enseignants-chercheurs (Snec) de l’UOB ont été reçus par Guy-Bertrand Mapangou. Leurs échanges avec le ministre d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur devraient aboutir à la mise en place d’«un nouveau schéma de gouvernance» pour les établissements d’enseignement supérieur publics.



«La question de la nouvelle gouvernance (de ces établissements) trouvera solution à travers un calendrier que nous allons établir de façon assez précise avec l’autorité ministérielle», a déclaré Tom Frédéric Mambenga Ylagou au terme d’une réunion de près d’une heure à laquelle les médias n’avaient pas accès. Le président de la Frapes a dit attendre l’élaboration de ce calendrier pour les prochains jours, «pour voir dans quelles conditions pourront être organisées, dans un mois ou deux, les élections des responsables d’établissements».



S’ils se sont dits confiants dans la volonté de la tutelle de résorber la crise à l’UOB, les syndicalistes ont dit ne pas pouvoir lever leur mouvement de grève sans avoir consulté au préalable leur base.



Depuis plusieurs jours, la Frapes et le Snec-UOB se plaignent, entre autres, du manque de transparence dans la gestion des finances de l’Université, du manque de créativité du recteur et de «l’opération d’injures et d’outrages» supposément initiée par le même responsable à leur encontre.



A la suite de sa réunion avec les syndicalistes, Guy-Betrand Mapangou a échangé en comité restreint avec Marc-Louis Ropivia, qui a assuré, au terme de son entretien avec le membre du gouvernement, que «le retour à la normale est possible dans les jours qui viennent».



(avec gabonreview)