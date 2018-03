Au Gabon, Tué par un chasseur, un gibier se transforme en humain

Selon les informations recueillies auprès du chasseur, les faits se déroulent au village Effack Bibeng, au canton Mvezé. « Hier soir aux environs de 3 heures du matin, je me suis rendu, où nous avons brûlé les champs, dans l’espoir de trouver des hérissons. Sur les lieux, j’ai aperçu une civette, j’ai chargé mon fusil et j’ai tiré. Mais à ma grande surprise, je trouve un homme où le gibier est tombé. Cet homme criait, tu me tues pourquoi, en langue Ntoumu du Gabon », a confié le chasseur à AGP.



Il a par la suite ajouté que « ce vieillard, retrouvé dans les champs était porté disparu, sa famille le cherchait depuis 2 jours déjà, jusqu’à ce que je le retrouve ce jour », a-t-il ajouté. Après l’incident, le jeune chasseur a transporté le vieillard, Ella Nguéma à l’hôpital pour un pansement où il aurait reçu la balle, précisément à la main gauche.



Toutefois, plusieurs interrogations taraudent les esprits des uns et des autres. Certaines langues avancent que le jeune chasseur aurait masqué son crime par cette supposé transformation paranormale. D’autres, par contre, affirment qu’il s’agit là d’un acte délibéré de sorcellerie et que le pauvre chasseur dans la brousse a été abusé par ce vieux sorcier. Et que malheureusement pour lui, le chasseur ne l’a pas raté.



(avec info241)