Au Gabon, Rupture des unités Edan : Le démenti de la SEEG

« Des rumeurs les plus fantaisistes et les plus malveillantes font état d’une suspension de la vente des unités EDAN depuis mardi 16 février 2018.



La SEEG demande à ses abonnés de n’accorder aucun crédit à de telles rumeurs dénuées de tout fondement, suscitées, alimentées et colportées par des individus ou groupe d’individus mal intentionnés, cherchant à créer une inquiétude injustifiée au sein de la population.



En conséquence, la SEEG rappelle à tous ses abonnés que la vente des unités EDAN se poursuit normalement à travers les canaux habituels à Libreville et sur toute l’étendue du territoire national ».



La Direction de la Communication & De la Responsabilité Sociétale