Au Gabon : Pourquoi le prix du carburant grimpe à la pompe ?

Face au mécontentement exprimé par les syndicats du secteur du transport terrestre dû à la hausse des prix du carburant à la pompe en janvier et février 2018, le gouvernement, par l'intermédiaire du directeur général des hydrocarbures, Bernardin Mve Assoumou, a quitté sa réserve le 8 février 2018.



Selon ce haut fonctionnaire, l'augmentation des prix du carburant à la pompe s'explique par les fluctuations du marché international, la cessation des subventions de l'Etat et les lignes directrices des bailleurs de fonds pour limiter la ligne des dépenses budgétaires.



"Le gouvernement a décidé par décret d'adopter un mécanisme d'indexation des prix des produits sur le marché local en fonction des variations sur le marché international. [...] Ce qui s'est passé ce mois-ci est ce qui s'est passé les mois précédents. il n'y a pas eu d'augmentation, c'est tout simplement parce que le gouvernement a décidé de ne pas répercuter ces augmentations qui auraient dû être enregistrées depuis longtemps », explique Bernardin Mve Assoumou.



Avant d'ajouter: "En 2012, le prix d'un baril de pétrole a atteint 120 dollars, mais nous sommes restés à des prix fixes, de sorte que l'écart a été supporté par l'Etat mais cette fois, les conditions sont différentes, par le fait que le gouvernement vient de signer des accords avec ses partenaires internationaux, qui imposent une certaine discipline, notamment dans la gestion de ses dépenses: ce sont ses engagements qui nous empêchent aujourd'hui de subventionner le prix de l'essence et du gazole », explique-t-il.



Le 1er février, le prix du réseau (stations-service) de diesel est passé de 605 francs CFA le litre à 620 francs. Celui de l'essence de 540 francs le litre à 540 francs en janvier.



