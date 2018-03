Au Gabon : Marie-Madeleine Mborantsuo interrogée par la police française

Le président de la Cour constitutionnelle du Gabon a été entendu en décembre par la police française qui enquête sur son patrimoine en France. Ses proches dénoncent une enquête dérangée par les fausses revendications des «corbeaux».



En décembre 2017, Marie-Madeleine Mborantsuo («3M»), présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, a été interrogée par la police française de l'Office central pour la répression de la criminalité financière, qui enquête depuis 2014 sur ses biens immobiliers et patrimoine financier en France.



A l'origine des troubles de "3M", une dénonciation de Tracfin (unité française de lutte anti-blanchiment), mais aussi, selon ses proches, des actions de "corbeaux" de son propre pays, où il a autant d'ennemis en opposition que ses rivaux au pouvoir.



D'où le grand nombre de fausses allégations qui, selon elles, polluent l'enquête. Exemple: elle a été créditée de 19 comptes bancaires, alors qu'elle n'en avait jamais possédé plus de 4, ouverts et fermés l'un après l'autre par Barclays, le Crédit Lyonnais, la BNP et une institution monégasque.



(avec jeune afrique)