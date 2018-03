Au Gabon : Le SAAE continue son mouvement de grève.

La grève de ces agents, semble ne pas être le dada du gouvernement de l'imposture au sommet de l'état.

La crise sociopolitique et de gestion administrative du secteur public, ne semble pas trouver une sortie pouvant ramener la sérénité, un climat favorable pour que le Gabon et ses agents publics travaillent en toute quiétude tant les conditions de travail et leur traitement n’ont pas l’air d’être la priorité du « gouvernement » usurpé, insoucieux et ennemi du progrès, de la félicité et l’harmonie du pays.



C’est donc ce qui a emmené le Syndicat des Agents des Affaires Etrangères réunis autour du président de cet organe M. Boukandj Ghislain qui ne ménage aucun effort pour militer en faveur de sa base afin que leurs conditions s’améliorent dans un bon sens depuis deux mois.



Ayant érigé un piquet de grève au sein même du bâtiment qui abrité leur tutelle et où plus d’une trentaine d’agents s’y retrouvent chacun pour crier leur colère et réclament le paiement de leur prime de servitude diplomatique ( PSD), la délocalisation des services de leur tutelle vers un autre espace plus sain du fait de la présence d’amiante, d’absence d’ascenseurs et de climatisation dans la plupart des bureaux ( dans plus de quatre étages), le paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre 2015 et enfin la reprise de la subvention ou l’alimentation du compte visa des affaires étrangères…



Exacerbés par leurs conditions de travail et le non-paiement de leur PSD, une partie des agents du ministère des affaires étrangères réunis autour du SAAE, ont décidé de ne pas se taire et ont déposé un préavis de grève il y’a deux mois dans le but de poser sur la table de négociations des points importants et qui relèvent de leur survie, en ce sens qui le bâtiment dans lequel ils exercent, ne réponde plus aux conditions sécuritaires et sanitaires :



« le fait que ce bâtiment ait été construit avec des matériaux contenant des substances chimiques dont l’amiante qui est très nuisible pour notre santé » lance M. Boukandji Ghislain avant d’ajouter : « depuis un bon moment et avant que nous observions notre mouvement de grève, il y’a plus de trente collègues qui se sont écroulés par étouffement en plein exercice de leur fonction du fait de l’absence de climatisation, de chaleur et des remontées de gaz toxiques et de poussières issues des tapis qui ont fait plus de 9 ans sans passer à l’aspirateur ».



Pour le président du SAAE, il n’est pas question de retourner travailler dans ces locaux parce qu’il y va de la santé des humains et pense que le paiement de leur PSD pourrait permettre à ceux des agents qui sont malades, de se faire soigner rapidement et dignement. Même s’il est à noter qu’un service minimum est effectif pour le moment dans les services passeport et traduction notamment, une paralysie totale des activités n’est pas écartée si les « autorités » ne satisfassent pas à la totalité des revendications légitimes de ces agents publics. « On a l’impression qu’ certains de nos collègues ne se sentent pas concernés par le sérieux de notre lutte, certains d’entre eux font comme si tout allait bien » Ajoute le responsable syndical.



Il faut également signifier que l’actuel « premier ministre », le « président du Gabon » par défaut et le nouveau secrétaire général du ministre des affaires étrangères sont des conseillers des affaires étrangères mais comme nous sommes en pays où on les hommes sont des animaux sauvages résidants dans un grand zoo à ciel ouvert, on bafoue leurs droits et on leur dit honteusement : « le chien aboie, la caravane passe » mais on fait fi d’oublier que les panthères ont remplacé les chiens.



Subir, se résigner ou se battre pour ses droits, chacun est libre de faire le bon choix !