Au Gabon, Canal+ lance un nouveau décodeur sans carte pour une meilleure qualité d’images

Selon Canal+ Gabon, la qualité d’image et de son des chaînes HD est jusqu’à 4 fois supérieures aux chaînes normales. Les détails, les couleurs sont plus précises pour profiter pleinement de son programme et du potentiel de son téléviseur en le connectant avec le câble HDMI fourni.



Le nouveau décodeur permettra au téléspectateur de profiter de la haute définition qu’offre toutes les chaînes CANAL+ et une sélection de grandes chaînes thématiques qui sont accessibles dans les formules pour un prix inchangé.



Le nouveau décodeur est disponible dès maintenant dans tous les points de vente CANAL+ (boutiques et distributeurs agrées). Le kit comprend le décodeur HD, la nouvelle télécommande et un câble HDMI pour la connexion.



L’abonné actuel doit remettre son ancien décodeur et une somme de 25 000 FCFA pour se procurer le nouveau décodeur. La personne qui n’est pas encore client de Canal+ paiera 35 000 FCFA.



Présent au Gabon depuis 25 ans, CANAL+ est un acteur majeur de l’économie du pays avec plus de 100 collaborateurs. Le Gabon est l’un des pays phare de Canal+ en Afrique, selon le groupe.



(avec gabonactu)