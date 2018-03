Au Gabon, Affaire Marck : Des nouvelles révélations impliquent Yves-Fernand Mamfoumbi

Selon la Lettre du Continent n ° 770 du 7 février 2018, les juges d'instruction, Roger Le Loire et Claire Thepaut, s'interrogent sur la nature et l'utilisation des paiements effectués (197 millions de FCFA) par le groupe français Marck aux comptes de la société CITP (basée au Gabon) de l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, Maixent Accrobessi.



L'entreprise, selon les médias, est dirigée par l'homme d'affaires malien Saydou Kane, qui a également été inculpé dans la même affaire en 2015 pour "corruption de fonctionnaires et blanchiment d'argent".



Sur cette question, les juges d'instruction soupçonnent le représentant personnel du chef de l'Etat d'avoir utilisé cet argent pour fournir les comptes de la société de son épouse, Evelyne Diatta Accrobessi, dite SCI Palimah, précise la presse.



Ce dernier chercherait également à savoir si ces montants permettaient au Groupe Marck d'obtenir plusieurs marchés au Gabon.



Sur la distribution de cet argent, la Lettre du continent affirme qu'une partie de ces sommes (20 000 dollars) a été rétrocédée à l'actuel ministre de l'Agriculture, Yves Fernand Mamfoumbi, via des comptes de sociétés basées à la banque Edmond de Rothschild.



(avec directinfosgabon)