Au Cameroun : Paul Biya célèbre avec son épouse, ses 85 ans

Le président camerounais Paul Biya a fêté mardi son 85ème anniversaire. On voit le chef de l'Etat et son épouse, Chantal, couper le gâteau d'anniversaire (image en première page).



Il devient indirectement le plus vieux président du monde. Biya a été à la tête d'un pays confronté à de graves problèmes pendant 35 ans, y compris la révolte des sécessionnistes dans les régions anglophones.



"Le Cameroun de demain, qui se développe sous nos yeux, aura peu de liens avec le Cameroun hier ... Saisissons l'opportunité et relevons le défi", a déclaré Biya samedi, dans un discours sur la jeunesse de la nation.



Les trois quarts de la population camerounaise, selon les statistiques les plus récentes (2014), ont moins de 25 ans. Ils devaient encore naître lorsque Biya s'installa en novembre 1982 dans la résidence présidentielle d'Etoudi dans la capitale Yaoundé, également appelée Palais de l'Unité.



Biya a exhorté la jeunesse camerounaise à voter lors des prochaines élections législatives prévues fin 2018, y compris le scrutin présidentiel.



Mais, fidèle à son surnom de "Sphinx", il reste muet sur une éventuelle candidature pour un septième mandat.



Plusieurs candidats ont déjà déclaré leur intention, mais le camp présidentiel a longtemps appris à surveiller de près les voix dissidentes.



- 'Diviser pour régner' -



Biya a fermé toutes les positions et institutions clés jusqu'à la création d'un Conseil constitutionnel de 11 membres début février, dont la majorité provenait du Mouvement populaire camerounais (RDPC). Leurs tâches incluront la validation des résultats des élections.