Amical : le Cameroun résiste à l’Allemagne

Ils auront tenu le choc. Pour son 3e match de préparation au Mondial 2014, le Cameroun avait droit à une opposition de choix ce dimanche face à l’Allemagne. Rencontre que les hommes de Volker Finke ont réussi à gérer, décrochant un match nul de haute volée (2-2). Après uen entame de match des plus compliquées avec un poteau allemand dès la première minute de jeu, les Lions Indomptables vont refaire surface au fil des minutes jusqu’à surprendre leurs adversaires en seconde période sur une réalisation de Samuel Eto’o (62e).



Ouverture du score qui aura le don de voir les Allemands appuyer sur l’accélérateur et repasser devant par l’intermédiaire de Thomas Müller (67e) et Andre Schürrle (71e). Mais Eric-Maxim Choupo-Moting va finalement arracher l’égalisation dans le dernier quart d’heure (78e). Un résultat positif pour les hommes de Volker Finke, qui n’auront pas démérité et par moment fait jeu égal avec les coéquipier de Mario Götze. Ils vont désormais prendre la route du Cameroun, où ils vont disputer un dernier match le 7 juin à Yaoundé avant leur envol pour le Brésil.



Les compositions de départ



Allemagne : Weidenfeller - Boateng, Mertesacker, Hummels, Durm - Khedira, Kroos - Müller, Özil, Reus - Götze.



Cameroun : Itandje - Djeugoué, Matip, Nkoulou, Bedimo - Enoh, Song, Mbia - Moukandjo, Choupo-Moting, Eto’o.



