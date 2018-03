ANGOLA : L'inépuisable appétit en affaires de la fille du président dos Santos inquiète

Le plus grand opérateur de téléphonie mobile, en Angola, Unitel, qui appartient à Isabel dos Santos (sur notre photo en deux), la fille du président angolais, née d'un premier mariage avec une Russe, a annoncé, dans un communiqué, être devenu l'actionnaire majoritaire de la plus grande banque du pays, la BFA (Banco de Fomento Angola).



Unitel, qui possédait 49% de BFA, a indiqué avoir acheté 2% supplémentaires du capital de la banque et contrôler, désormais, "51,9% (du capital) de l'institution financière angolaise".

"Mario Leite da Silva assumera le poste de président du conseil d'administration de BFA, en remplacement de Fernando Ulrich", a ajouté le communiqué d'Unitel.



Mario Leite da Silva est considéré comme un homme très proche d'Isabel dos Santos, son homme de main, en quelque sorte.



En acquérant la BFA, Isabel dos Santos dont le patrimoine est estimé à 3,3 milliards de dollars par le magazine américain Forbes, continue à construire son vaste empire. Sous la protection de son père qui a annoncé son départ volontaire du pouvoir, cette année, ou au plus tard, l'année prochaine. Fait-elle le plein avant que celui-ci ne cède son pouvoir ? Le plus surprenant, c'est que ces acquisitions se font avec très peu de contestation, dans le pays, peut-être, un sens de maturité à l'angolaise.



Cette mère de famille de 43 ans possède des parts dans plusieurs compagnies en Angola et au Portugal, notamment, dans la banque et la téléphonie mobile, aussi. En Angola, le pays d'Ingénieur, José Eduardo dos Santos, la devise semble être : 1) On fait tout dans la transparence, au vu et au su de tout le monde et dans la légalité sans passe-droit. 2) On n'a rien à foutre des leçons des Occidentaux ou des qu'en dira-t-on des bien (mal) pensants d'où qu'ils viennent. C'est le propre d'un pays souverain qui n'a besoin de personne pour prendre les bonnes ou les mauvaises décisions. Ca dépend du côté où on se trouve.



afriqueducation