ALI BONGO, candidat de la rupture et la liste de ses nominations : de quelle rupture parle t – on ? le Vendredi 23 Octobre 2009

Je reste plus dubitatif sur le choix du premier terme: la rupture. Définition: "La rupture est une discontinuité - parfois progressive mais le plus souvent brutale - dont l’apparition n’est pas issue du choix délibéré des acteurs concernés".



Sans entrer dans l'analyse mot à mot de la définition, une rupture évoque rarement quelque chose de positif je prendrais pour exemple d’un couple, ou même dans les affaires: une rupture de contrat, cela signifie qu'une des deux parties dénonce le contrat suite à un différent...



Dans ce cas là, avec qui rompt - il?...



Ali Bongo, Asselé et Accrombessi, de la haine sur Chantal Myboto Chaque citoyen se fera sa propre opinion, suis je peut - être naïf et '' tribaliste''? M. Ali Bongo, avait annoncé à qui voulait l’entendre qu’il serait le candidat de la rupture. Je ne suis pas allé jusqu’à baigner dans la naïveté de croire que l’argent, le pouvoir d’achat, les corporatismes, la gabegie se mettant à lutter pour l’intérêt général, les réformes, … se feraient immédiatement, voire se feraient tout court. Le poids d’Ali Président ou de son programme ne me paraît pas si grand à l’heure actuelle, au regard de la liste relative aux nominations ci dessous, et chacun se fera sa propre opinion:



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE



- Directeur de Cabinet du Président de la République : M. Jean Pierre OYIBA.

- Chef de Cabinet du Président de la République : M. Maixent NIANI ACCROMBESSI.



SECRETARIAT PARTICULIER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE



- Mme Florence YELE ;



- Sous-Lieutenant OYE OWONO Célestine.



SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



- Conseiller Spécial chargé de Mission : M. Jean-Yves TEALE.



DIRECTION GENERALE DU PROTOCOLE D’ETAT



- Directeur Général du Protocole d’Etat : Commissaire Général de Brigade Aérienne Jean Félix SOCKAT.



- Conseiller du Président de la République : Mme Nicole MULOKO.



- Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République, Chef de la Maison Militaire : Général d’armée Alioune IBABA.



- Chef d’Etat Major Particulier Adjoint 1 : Général de Division Mathieu NDOUNA.



- Chef d’Etat Major Particulier Adjoint 2 : Capitaine de Frégate Major Jean Laurent OKELEY.



- Conseillers Militaires :



- Général de Division aérien Jean MOCKANDA LEYOUBOU ;



- Général de Division Auguste Roger BIBAYE ITANDAS.



CONSEIL NATIONAL DE SECURITE



- Secrétaire Général M. Léon Paul NGOULAKIA.



- Secrétaire Général Adjoint : Colonel Major MAHDAMA MAHOUMBI.



AGENCE NATIONALE DES PARCS NATIONAUX



- Secrétaire Exécutif : Dr LEE WHITE.



PRIMATURE



CABINET MILITAIRE



- Directeur de Cabinet : Général de Brigade Claudette ASSANAGA.



- Directeur de Cabinet Adjoint : Colonel Major Jean Baptiste LAMOU.

- Chef de Cabinet : Lieutenant Colonel Major Jean Pierre NDONG MENDOME.

- Conseillers :



- Colonel François SIANA ;



- Lieutenant Colonel Major Jean Germain EFFAYONG ONONG.



- Conseiller du Premier Ministre, Aide de Camp : Commandant Major Martin Albert Guy NGUEMA MBA.



MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX



SECRETARIAT GENERAL

- Secrétaire Général : Mme Christiane LECKA.



INSPECTION GENERALE DES SERVICES JUDICIAIRES



- Inspecteur Général : Mme Jacqueline LEBIZANGOMO.



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : M. MINKO MI NDONG NANG.



- Secrétaire Général Adjoint 1 : M. Ruffin NDJAMBOU.



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE LA FRANCOPHONIE



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : M. Paul Marie BIE EYENE.



- Secrétaires Généraux Adjoints :



- M. Sosthène NGOKILA ;



- Mme Aïchatou AOUDOU épouse SANNI.



DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ETRANGERES



- Directeur Général : M. Paul MALEKOU.



- Directeurs Généraux Adjoints : MM.

- Vital MOUITY EKOUME ;



- William MENSAH.



DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES



- Directeur Général : M. Henri BEKALE AKOUE.



- Directeurs Généraux Adjoints : MM.



o Christian MOUNGUENGUI ;



o Giraud EFFANGONE.



DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE



- Directeur Général : M. Alfred MOUGARRA MOUTADJI.



- Directeurs Généraux Adjoints : MM.



- Baudelaire NDONG ELLA.

- Aimé MFOULA NGHANGUY.



DIRECTION GENERALE DU DROIT DE LA MER



- Directeur Général : M. Bernard BEKALE MEVIANE.



- Directeur Général Adjoint : M. Patrick MOUKALA.



MINISTERE DE LA SANTE, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FAMILLE



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : Mme Paulette MOUNGUENGUI.



- Secrétaire Général Adjoint 1 : Docteur Désiré LASSEGUE.



- Secrétaire Général Adjoint 2 : M. Félix NDONG OBIANG.



INSPECTION GENERALE DES SERVICES



- Inspecteur Général : M. Sany MEGWAZEB.



- Inspecteur Général Adjoint 1 : M. Jean Marie MOUBEMBA.



DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE



- Directeur Général : M. Damasène KHOUILLA.



- Directeur Général Adjoint 1 : M. NGUEMA MVE.

- Directeur Général Adjoint 2 : Dr. MBOUROU ETOMBA.



DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES



- Directeur Général : M. DITSAMBOU.



- Directeur Général Adjoint : M. MOMBO DITSOUGA.



DIRECTION GENERALE DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS ET DES EQUIPEMENTS

- Directeur Général : M. Martin NTOUTOUME ESSONO.



- Directeur Général Adjoint : Mme Jacqueline BIYOUKOU épouse BOUSSENGUE.



DIRECTION GENERALE DU CENTRE HOSPITALIER DE LIBREVILLE

- Directeur Général : Dr. EPIGAT APINDA.



- Directeur Général Adjoint : Mme Thérèse Yolande MBOUROU.



DIRECTION GENERALE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MELEN



- Directeur Général : Mme Mathilde BIDOLA.



DIRECTION GENERALE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE PORT-GENTIL



- Directeur Général : M. Christian MATSOUPA.



DIRECTION GENERALE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FRANCEVILLE



- Direction Général : M. Jean Remy OSSIBADJOUO.



DIRECTION GENERALE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MOUILA



- Directeur Général : M. Ferdinand MOUKAGNI NZAMBA.



DIRECTION GENERALE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOULAMOUTOU



- Directeur Général : M. Jean MADIYA BOUNDAMA.



DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES



- Directeur Général : Dr. Eugénie NGONDJOUT.



- Directeur Général Adjoint : M. Joseph Marie DJEMBI BOUSSAMBA.



DIRECTION GENERALE DE LA FAMILLE



- Directeur Général : Mme Micheline OTOUNGA.



DIRECTION GENERALE DU BIEN-ETRE



- Directeur Général : Mme Yolande BILOUKA.



DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DU SIDA



- Directeur Général : Dr. Jean François KOUANGA.



- Directeur Général Adjoint : Dr. Guy Patrick OBIANG NDONG.



MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT, DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, DE L’INTEGRATION REGIONALE ET DU NEPAD, CHARGE DES DROITS DE L’HOMME



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : Mme Antoinette NDOH.



- Secrétaire Général Adjoint 1 : M. Célestin ODOUNGA.



- Secrétaire Général Adjoint 2 : M. Victorien KOUMBA PAMBO.



INSPECTION GENERALE DES SERVICES



- Inspecteur Général M. Max Anicet KOUMBA.



DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT



- Directeur Général : M. Benjamin NGADI.



DIRECTION GENERALE DES DROITS DE L’HOMME



- Directeur Général : M. Eric Dodo BOUNGUENZA.



MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : M. Louis Gabriel PAMBO.



- Secrétaire Général Adjoint 1 : Mme Nicole ASSELE.

- Secrétaire Général Adjoint 2 : M. OUSMANE HAMIDOU.



INSPECTION GENERALE DES SERVICES



- Inspecteur Général : Mme Jeanine NYAMBEME NGOUA épouse MENDOME.



- Inspecteur Général Adjoint 1 : M. Jean Félix OVENGA.



- Inspecteur Général Adjoint 2 : Mme Aurélie NZUE née ANGO BETONE.



DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE



- Directeur Général : M. Adrien DJEMBI.



- Directeur Général Adjoint 1 : Mme Albertine MENZENE NKA.



DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION POPULAIRE



- Directeur Général : M. Olivier EMANE.



- Directeur Général Adjoint 1 : M. Jean Romain NZAOU.



DIRECTION GENERALE DE L’ENAM



- Directeur Général : M. Jean Baptiste OGALA.



DIRECTION GENERALE DE L’ANPAC



- Directeur Général Adjoint : Mme Angèle ASSELE.



DIRECTION GENERALE DES SPORTS



- Directeur Général : Mme Elisabeth Séraphine APINDAGOYE.



- Directeur Général Adjoint : M. MISSOGNI.



DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE



- Directeur Général : M. Dieudonné MAYOMBO.



DIRECTION GENERALE DE LA VIE ASSOCIATIVE

- Directeur Général : M. Gilbert EBOZO N’KA.



DIRECTION GENERALE DES LOISIRS



- Directeur Général : M. Sylvain LINZONZO.



DIRECTION GENERALE DES EQUIPEMENTS



- Directeur Général : M. Evariste Laurent LEYINDA.



MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : Général d’Armée Robert MANGOLLO MVOULOU.



- Secrétaires Généraux Adjoints :



- Contre Amiral Marc SOSSA SIMAWANGO ;



- M. Dominique Guy Noël NGUIENO.



DIRECTION GENERALE DES SERVICES FINANCIERS DE LA LOGISTIQUE ET DE L’INFRASTRUCTURE



- Directeur Général : Colonel Major Gérard BIMBYO.



DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DES RELATIONS INTERNATIONALES



- Directeur Général : Lieutenant Colonel Yves DITINGOU.



ETAT MAJOR GENERAL DES FORCES ARMEES



- Chef d’Etat Major Général des Forces Armées : Général de Corps d’Armée Jean Claude ELLA EKOGHA.



- Chef d’Etat Major Général des Forces Armées Adjoint : Général de Brigade Pierre RIZOGO ROUSSELO.



- Chef d’Etat Major Général des Forces Armées Adjoint : Capitaine de Vaisseaux MALY ODZA.



ETAT MAJOR DE L’ARMEE DE L’AIR (CEMAA)



- Chef de Corps d’Armée aérien : M. Augustin DENDE.



GOUVERNORAT MILITAIRE DE LA PLACE DE LIBREVILLE



- Gouverneur Militaire : Général de Corps d’armée aérien Pascal ETOUMBI.



PROVINCE DE L’ESTUAIRE



- Conseiller Militaire du Gouverneur de la Province de l’Estuaire : Général de Brigade Théophile Teddy PAMBO BOUANGA.



MINISTERE DES EAUX ET FORETS, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE



SECRETARIAT GENERAL

- Secrétaire Général : Mme Florence ADAM ENKODO.



- Secrétaire Général Adjoint 1 : M. Clément TCHINGA.



- Secrétaire Général Adjoint 2 : Mme Colette NTOUTOUME.



INSPECTION GENERALE DES SERVICES



- Inspecteur Général : M. Pierre NGAVOURA.



DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS



- Directeur Général : M. Paul KOUMBA NZAOU.



- Directeur Général Adjoint 1 : M. Sylvain NZE NGUEMA.



DIRECTION GENERALE DE L’ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORETS



- Directeur Général : M. Athanase BOUSSENGUE.



- Directeur Général Adjoint : M. Jacob MADOUNGOU.



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU COMMERCE , DE L’INDUSTRIE ET DU TOURISME



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : M. Firmin KOUMAZOCK.



- Secrétaires Généraux Adjoints : MM.



- Julien MABOUNDA ;



- Pierre MBENG.



INSPECTION GENERALE DES SERVICES



- Inspecteur Général : M. Gaston ITSITSA.



- Inspecteurs Généraux Adjoints : MM.



- Bernabé MEBALEY MBA MENIE ;



- Eric IBINGA.



DIRECTION GENERALE DES IMPOTS



- Directeur Général : M. Joël OGOUMA.



- Directeurs Généraux Adjoints : MM.



- Michel MINKO ;



- Dieudonné BOUDDOU.



DIRECTION GENERALE DES DOUANES



- Directeur Général : M. Fridolin ONGUINDA



- Directeurs Généraux Adjoints : MM.



- Jean Emmanuel NTOUTOUME ;



- Pastor NGOUA NEME.



DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS



- Directeur Général : M. Noé Molière EYI ENGOT.



- Directeurs Généraux Adjoints : MM.



- Camille MBIKA



- Franck Emery OLAGUE.



DIRECTION GENERALE DE L’ECONOME ET DE LA LEGISLATION FISCALE



- Directeur Général : M. HAMIDOU OKABA.



- Directeurs Généraux Adjoints :



- Mme Rose OSSOUKA RAPONDA ;



- M. Modeste MFA OBIANG.



DIRECTION GENERALE DES CAISSES DE STABILISATION ET DES PEREQUATION



- Directeur Général : M. Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO.



- Directeur Généraux Adjoints : MM.



- Jean Jacques ENGO ALLOGHO ;



- Jacques ANGUILLE.



DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES



- Directeur Général : M. Pierre Guy BOUDIANGUELA.



- Directeurs Généraux Adjoints :



- M. Fidèle ANGOUE MBA ;



- Mme Juliette MOUTSINGA.



DIRECTION NATIONALE DES ASSURANCES



- Directeur National : M. James REDOMBO ;



AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES (APIP)



- Directeur Général : M. Edouard ONDIMBA.



- Directeur Général Adjoint : M. Martin NGOUA.



AGENCE NATIONALE D’ INVESTIGATIONS FINANCIERES (ANIF)



- Directeur Général : M. Patrick ASSELE ONDJIANI.



CONSERVATION FONCIERE



- Conservateur : M. Michel MPEGA.



DIRECTION GENERALE DES STATISTIQUES

- Directeur Général : M. Francis Thierry TIWINOTO.



- Directeur Général Adjoint : M. Paolo Yves OVONO OVONO.



DIRECTION GENERALE DU COMMERCE



- Directeur Général : M. Louis Gustave ESSONO MBA.



- Directeur Général Adjoint : M. Barthélemy NGOULAKIA.



DIRECTION GENERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA COMPETITIVITE



- Directeur Général : M. Roger OWONO MBA.



- Directeur Généraux Adjoints : MM.



- Fidèle MAGOUANGOU ;



- Pierre OFOUNDA.



DIRECTION GENERALE DU TOURISME



- Directeur Général : M. Jean Faustin NDOMBA.



DIRECTION GENERALE DU CENTRE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DU GABON (CEPIG)



- Directeur Général : M. Jean Marie NTOUTOUME ESSONE.



- Directeur Général Adjoint : M. Marius BONDJI.



DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE NORMALISATION DES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE (ANTT)



- Directeur Général : M. Malem TIDJANI.



- Directeurs Généraux Adjoints :

- Mme Huguette IPOUMA;



- M. Martin Luther MENDOME EKAMKAM.



DIRECTION GENERALE DES SERVICES INFORMATIQUES



- Directeur Général : M. Rufin NDOUONGO.



- Directeurs Généraux Adjoints : MM.



- Alain NKOGHE OBIANG ;

- Pierre Claver MFOUBA



DIRECTION GENERALE DES BOURSES ET STAGES



- Directeur Général : M. Jean François THARDIN.



- Directeur Généraux Adjoints :



- Mme Danielle MEYET ;



-M. Albert NGUIA.



MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE L’IMMIGRATION ET DE LA DECENTRALISATION



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : M. Lambert MATHA.



- Secrétaire Général Adjoint 1 : M. Charles NZONG MBA.



- Secrétaire Général Adjoint 2 : M. Jean Maurice AYINE.



DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE



- Directeur Général Adjoint 1 : M. Mick LONDO MOUBEBA.



DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS



- Directeur Général Adjoint 1 : M. Léon NGADI.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : M. Jean Michel ELLA ESSONE.



- Secrétaire Général Adjoint 1 : M. Joseph Bill MAMBOUNGOU.



- Secrétaire Général Adjoint 2 : Mme Ambroisine BOUBENGA MOUNDOUNGA.



INSPECTION GENERALE DES SERVICES



- Inspecteur Général : Mme Gertrude BOUNDONO SIMANGOYE.



- Inspecteur Général Adjoint : M. Adolf OTILA-OSSIBADJOUO.



DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA PEDAGOGIE



- Directeur Général M. Jean Pierre BOUKILA.



- Directeur Général Adjoint : M. Clément OBI.



DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES EQUIPEMENTS



- Directeur Général : M. François MOUGNASSA.



- Directeur Général Adjoint : M. Martin PEKE.



GRANDES ECOLES



UNIVERSITE OMAR BONGO



- Recteur : M. Pierre NZINZI.

- Vice-Recteur 1 : M. Antoine NZOUNGOU.



- Vice-Recteur 2 : M. Jean Jacques EKOMIE.



- Doyen F.D.S.E. : M. Gabriel NZOMO YEBE.



- Doyen F.L.S.H. : M. Jean Félicien BOUSSOUGOU.



- Secrétaire Général : M. Charles MBA OVONO.



INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET DE GESTION (INSG)



- Directeur Général : M. Louis Bernard AVELE OBAME.



IST



- Directeur Général : M. Jean MIKOUMA.



USSO



- Directeur Général : Mme Clotilde ALLELA.



COMMISSARIAT GENERAL A LA RECHERCHE (CENAREST)



- Commissaire Général : M. Daniel Franck IDIATA.



- Coordination Scientifique et Technique : M. Richard EKAZAMA.



FACULTE DE MEDECINE



- Recteur : Professeur André MOUYAMA.



- Vice-Recteur 1 : Pr. NGOU MILAMA.



- Vice-Recteur 2 : Pr. KOKO Jean.



USTM



- Recteur : M. Isaac MOARANGADJA.



- Vice-Recteur 1 : M. Martial NKIET.



MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, CHARGE DE LA REFORME DE L’ETAT



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : Mme Yolande Christiane NYONDA.

- Secrétaires Généraux Adjoints : MM.



- Alain DITONA ;



- Thierry ABELOKO.



DIRECTION GENERALE DU BUDGET



- Directeur Général : M. Léon NDONG NTEME.



- Directeurs Généraux Adjoints : MM.



- Jacques LENGORO MAZANGA ;



- Yves MANFOUMBI.



DIRECTION GENERALE DES SERVICES DU TRESOR



- Directeur Général : Mme Yolande OKOULATSOGO.



- 1er Fondé de Pouvoir : M. Pierre ETOUGHE.



- 2ème Fondé de Pouvoir : M. Honoré IGOWA RERAMBYAH.



Agence Comptable Centrale des Dépôts



- Agent Comptable : M. Ruffin MPOUHO EPIGAT.



DIRECTION GENERALE DU CONTROLE FINANCIER



- Directeur Général : M. Valentin LOSSANGOYE.



- Directeur Général Adjoint 1 : M. Fabrice ANDJOUA BONGO ONDIMBA.

- Directeur Général Adjoint 2 : M. Fidèle MBA NZOGHE.



DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE



- Directeur Général : M. Serge ENAME NTSOLE.



- Directeurs Généraux Adjoints :



- Mme Flore MISTOUL ;



- M. Hans Basile NGANIGA.



DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE



- Directeur Général : M. Aimé Brice SACKYSS.



- Directeurs Généraux Adjoints : MM.



- Didier NDONG MBA ;



- Mick LONDO MOUBEBA.



DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L’ETAT



- Directeur Général : M. Brice PAILLAT.



- Directeur Général Adjoint : M. Christophe ANDJEMBE.



DIRECTION GENERALE DE L’ENA

- Directeur Général M. Anatole TSIOUKAKA.



DIRECTION GENERALE DE L’ECOLE DE PREPARATION AUX CARRIERES ADMINISTRATIVES (EPCA)



- Directeur Général : M. Benjamin NDOUNOU.



MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DES HYDROCARBURES



SECRETARIAT GENERAL



- Secrétaire Général : M. LASSI TATY.



- Secrétaires Généraux Adjoints :



- Mme Brigitte JOBET ;



- M. Samuel NZE.



INSPECTION GENERALE DES SERVICES



- Inspecteur Général : M. Joseph MBOU OSSAMY.



- Inspecteurs Généraux Adjoints : MM.



- Régis ASSOUMOU ;



- Léonard NGONGA.



DIRECTION GENERALE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE



- Directeur Général : M. Séverin EMANE.



- Directeurs Généraux Adjoints :



o Mme Paul Christiane KOUMBA NGONDET ;



o M. Isaac NZENGUE.



DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES



- Directeur Général M. ANTSELEVE OYIMA ALILAT.

- Directeurs Généraux Adjoints : MM.



Etienne LEPOUKOU ;



- Jean Jacques TANDA.



DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET LABORATOIRE



- Directeur Général : M. Hervé NZAMBA NZAMBA.







- Directeur Généraux Adjoints :



- M. Vincent MINKO ;



- Mme Caroline BIGOUMA.



MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES ET DE L’ARTISANAT



SECRETARIAT GENERAL



• Secrétaire Général : M. DIBADY MAYLA Dieudonné Claude



• Secrétaire Général Adjoint : M. TAPOYO Désiré



• Secrétaire Général Adjoint : M. Hubert MINANG



INSPECTION GENERALE :



• Inspecteur Général : M. Jean Zobel AYOUKA



• Inspecteur Général Adjoint : M. Martin LOURY



• Inspecteur Général Adjoint : Mme Blandine NZIENGUI



DIRECTION GENERALE PME/PMI



• Directeur Général : M. Albert OLLONG NDONG



• Directeur Général Adjoint : M. MONDJO MASSALA



• Directeur Général Adjoint :



DIRECTION GENERALE DE L’ARTISANAT



• Directeur Général : M. Carlos OKINDA



• Directeur Général Adjoint :



• Directeur Général Adjoint :



MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA POSTE ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE



SECRETARIAT GENERAL



• Secrétaire Général : M. Christophe OTHAMO



• Secrétaire Général Adjoint : Mme Monique OYANE



• Secrétaire Général Adjoint : Mme Marthe BODI KEMEYONG



INSPECTION GENERALE DES SERVICES :

• Inspecteur Général : Mme Micheline KOUMBA



• Inspecteur Général Adjoint : Mme Marie Clotilde BINGOUMA



INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS :



• Inspecteur Général : M. César OPIANGA



DIRECTION GENERALE DE LA MAINTENANCE ET DES EQUIPEMENTS

• Directeur Général : M. ZOLA



• Directeur Général Adjoint 1: M. Jean René NDOMANENE



DIRECTION GENERALE DU CENACI



• Directeur Général : M. Léon IVANGA IMOUNGA



• Directeur Général Adjoint 1 : M. Clément OKINDJA



• Directeur Général Adjoint 2 : M. Henri Joseph KOUMBA



DIRECTION GENERALE DE LA RTG 1



• Directeur Général : M. David ELLA MINTSA



• Directeur Général Adjoint Télé : M. Mathieu KOUMBA



• Directeur Général Adjoint Radio : M. Patrick SIMANGOYE



DIRECTION GENERALE DE LA RTG 2



• Directeur Général : Mme Florence MBANI



• Directeur Général Adjoint : M. Félicien BIVIGHA KOUMBA



MINISTERE DE L’HABITAT, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME



SECRETARIAT GENERAL



• Secrétaire Général : M. Christian MENVIE M’OBAME



• Secrétaire Général Adjoint 1 : M. Charles SABY



• Secrétaire Général Adjoint 2 : M. Lévy MIDEPANI



INSPECTION GENERALE DES SERVICES :



• Inspecteur Général : M. Cyrille MBOULA



DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES



• Directeur Général : M. Yves FOUMBI



• Directeur Général Adjoint : M. Christian BIYOGHE BI ANZELE



• Directeur Général Adjoint : M. KOMBILA MOUSSAVOU



DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME



• Directeur Général : M. Michel Dieudonné EBAYA



• Directeur Général Adjoint : M. Edouard MVOME NZE



• Directeur Général Adjoint : M. MAKITA MIPOHAN



DIRECTION GENERALE DE L’HABITAT



• Directeur Général : M. Samuel MOTO



• Directeur Général Adjoint : Mme Nanette LONGA



• Directeur Général Adjoint : M. Jean Paul TCHIBINDA



DIRECTION GENERALE DE LA CARTOGRAPHIE



• Directeur Général : M. Alain NYONDA



• Directeur Général Adjoint : M. Jean Léonard KOUMBA LOULESSI



MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE



SECRETARIAT GENERAL



• Secrétaire Général : M. Antoine MENIE M’EYI



• Secrétaire Général Adjoint 1 : M. Hyacinthe BAMBA



• Secrétaire Général Adjoint 2 : M. Victor MOUGHOMBILI



INSPECTION GENERALE DES SERVICES :



• Inspecteur Général : M. OWELE LIRA



• Inspecteur Général Adjoint : M. Jean de Dieu MOUNGUENOU



INSPECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES :



• Inspecteur Général : M. Célestin ONDJAMBI



• Inspecteur Général Adjoint : M. François EKOUMBI



DIRECTION GENERALE DES ETUDES



• Directeur Général : M. Aimé Pierre NTZOUTSI MOUYAMA



• Directeur Général Adjoint : M. Henri NGUEMA



DIRECTION GENERALE DE L’ENTRETIEN ROUTIER



• Directeur Général : M. Grégoire BAYIMA



• Directeur Général Adjoint : Mme Ghislaine POUNGUI



DIRECTION GENERALE DE LA CONSTRUCTION



• Directeur Général : M. Alex KOUMBA MOUSSADJI



• Directeur Général Adjoint : M. Blaise WADA



DIRECTION GENERALE LABORATOIRE DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS



• Directeur Général : M. François BRAHIME



MINISTERE DES TRANSPORTS



SECRETARIAT GENERAL



• Secrétaire Général : M. Jonas LOLA MVOU



• Secrétaire Général Adjoint 1 : M. Alain GNAMBAULT



• Secrétaire Général Adjoint 2 : M. Victorien ALOUBA



INSPECTION GENERALE :



• Inspecteur Général : Mme Flavienne MFOUMOU ONDO



DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES :

• Directeur Général : M. Célestin NDOLIANAUD



• Directeur Général Adjoint 1: M. Florent OBOUNOU



• Directeur Général Adjoint 2: M. Etienne MBOUMBA



DIRECTION GENERALE DE LA MARINE MARCHANDE



• Directeur Général : Mme Marie Jeanne MBAZOGO

• Directeur Général Adjoint 1: M. Romain AGAYA



• Directeur Général Adjoint 2 : M. Wilfried OSSOUNGA



MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE



SECRETARIAT GENERAL



• Secrétaire Général : Mme Viviane BIVIGHA



• Secrétaire Général Adjoint : Mme Célestine BA OGUEWA



• Secrétaire Général Adjoint : M. Marcel LEKIBI



INSPECTION GENERALE DE L’HYGIENE ET DE LA MEDECINE DU TRAVAIL :



• Inspecteur Général : M. Jean Théodore MAMBO



• Inspecteur Général Adjoint : M. Julien ONDO AFFANE



INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DES PORTS ET RADES :



• Inspecteur Général : M. Edouard VENGUET



INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DU TRANSGABONAIS



• Inspecteur Général : M. Dieudonné KOMBE



• Inspecteur Général Adjoint : M. Henri NKOULOU ONDO



DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL



• Directeur Général : Mme Viviane MILINGUI KASSA



• Directeur Général Adjoint : Mme Marly ASSENGONE

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES



• Directeur Général : M. Guy Serge EKOUMA NZUE



MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES



SECRETARIAT GENERAL



• Secrétaire Général : M. Albert NTOUTOUME EMANE



• Secrétaire Général Adjoint : Mme Lydie MBENGA née MAROGA



• Secrétaire Général Adjoint : M. Jeannot KALIMA



INSPECTION GENERALE DES SERVICES :



• Inspecteur Général : M. Basile MOULONGUI KASSA



• Inspecteur Général Adjoint : M. OSSOUKA



DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

• Inspecteur Général : M. Etienne Dieudonné NGOUBOU



• Inspecteur Général Adjoint 1: Mme Nelly Léonore NTOUTOUME



• Directeur Général Adjoint : M. Aristide NGARI



MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, DE LA PECHE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL



SECRETARIAT GENERAL



• Secrétaire Général : M. Jean Bernard AVOUMA



• Secrétaire Général Adjoint : M. Jean Lucien DOUMBENENY



• Secrétaire Général Adjoint : Mme Yvette SOUNDA



INSPECTION GENERALE DES SERVICES



• Inspecteur Général : M. Gilbert PACHIKA



• Inspecteur Général Adjoint : M. Vincent EYINGUI



• Inspecteur Général Adjoint : M. Luc SABA OKOUYI



INSPECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE



• Inspecteur Général : M. ESSABA NDONG



• Inspecteur Général Adjoint : M. Henri-Juste MANGONGO



DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL



• Directeur Général : M. Raoul NDONG



• Directeur Général Adjoint Agriculture : M. Barthelemy AKANGA DJILA



• Directeur Général Adjoint Elevage : Rubin GODA



• Directeur Général Adjoint Développement rural: Mme Aubierge MOUSSAVOU



DIRECTION GENERALE DE LA PECHE



• Directeur Général : M. Anicet RERAMBYA



• Directeur Général Adjoint : M. Jean AMPARI



DIRECTION GENERALE DE L’ONADER



• Directeur Général : M. Daniel OBAME



• Directeur Général Adjoint : M. Basile ESSIELE



DIRECTION GENERALE DE L’IGAD



• Directeur Général : M. Christian RENARDET



• Directeur Général Adjoint : M. Calixte MBENG



SONT NOMMES AUX FONCTIONS DE PRESIDENT DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LES PERSONNALITES SUIVANTES :



- Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), Président du Conseil d’Administration : Mme Yolande BIKE.



- Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), Président du Conseil d’Administration : M. Jean Pierre OYIBA.



- Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), Président du Conseil d’Administration : M. Théophile MBA ANDEME.



Vu (s) 4736 fois







