En plus de ses bienfaits pour la santé, le citron est également un allié de la beauté essentielle. Il est riche en acide citrique.



1-il peut être utilisé pour éclaircir la peau ou les cheveux. Il s'agit de le couper en deux et en frottant légèrement sur le visage pendant 2 à 3 minutes. Par la suite, vous rincez le visage qui deviendra plus clair. Pour le cas des cheveux, en utilisant un litre d'eau, vous coupez 4 citrons que vous introduisez dans ladite eau avant de vous laver les cheveux.



2-Il possède également des propriétés désinfectantes et astringentes (il resserre les tissus) et peut se substituer à plusieurs produits cosmétiques. Au lieu de produits désinfectants, vous pouvez utiliser le citron. Il est donc essentiel d'utiliser le citron car il aide à maintenir notre corps et à renforcer notre santé.



3- Le citron élimine les points noirs Merci à ses fortes propriétés antibactériennes. Le citron est un bon moyen de combattre l'acné. Une à deux fois par semaine (moins si vous avez la peau sensible) tremper un coton citron avant de le passer sur le visage ou tout autre endroit où il y a des points noirs.



4-Lemon aide à lutter contre l'eczéma. Pour lutter contre cette maladie de la peau, il suffit de préparer un mélange de jus de citron et d'huile d'amande douce. Puis appliquer la recette sur les zones touchées avec un coton, puis tapotez doucement la peau. A faire régulièrement.



5- Grâce à son acidité, le citron est idéal pour restaurer la blancheur des dents jaunies et tachées. Il est également parfait pour réduire le tartre et garder votre haleine toujours fraîche. Il serait essentiel de tremper un citron de coton qui se frotte sur les dents. Il est également conseillé de se brosser les dents avec du citron après avoir utilisé un dentifrice pour garder une halène fraîche.



7 façons d'utiliser le citron pour votre beauté



6- Grâce à la vitamine C qu'il contient, le citron va également renforcer et nettoyer vos gencives. Il a tout pour plaire!



7- Comment utiliser: Il suffit de se laver les dents avec un peu de jus de citron fraîchement pressé. Brossez-les doucement avant de rincer à l'eau claire. Renouveler 2 fois par semaine, pas plus. Le citron est acide et pourrait endommager l'émail de vos dents.



Pour offrir un remède blanchissant à vos dents, vous pouvez également mélanger 75g de bicarbonate de soude avec le jus de 1/2 citron. Mélangez et brossez-vous les dents avec ce mélange chaque matin pendant 1 semaine.