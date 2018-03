21e dimanche ordinaire/Année A: Is 22, 19-23; Rm 11, 33 – 36 et Mat 16, 13 - 20

Le gouverneur Shebna fut destitué parce qu’il servait plus ses propres intérêts que ceux du peuple. Il sera remplacé par Eliakim qui sera un véritable serviteur du peuple, “un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda” (1ere lecture). En lui-même, le pouvoir n’est pas une mauvaise chose. Le mal, c’est lorsque certains s’en servent pour terroriser, dominer, s’enrichir et enrichir leur famille, clan ou ethnie. C’est un mal parce que la seule raison d’être du pouvoir, qu’il soit temporel ou spirituel, est le service et le service de tous. Quiconque a une parcelle de pouvoir dans la société ou dans l’Église doit donc se dire qu’il est au service de tous et non au service d’un petit groupe de personnes. C’est le premier enseignement des textes de ce dimanche.



Deuxièmement : si le prophète Isaïe était resté dans son coin, s’il s’était tu, s’il ne voulait pas d’ennuis avec Shebna, le roi n’aurait jamais été informé de la mauvaise gouvernance de ce dernier. Certaines personnes soutiennent que “yeux voient mais bouche ne parle pas”, que “toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire” ou que “le silence est d’or”. Elles peuvent avoir raison mais n’aurions-nous pas évité certains drames et catastrophes si nous avions osé parler ou interpeller X ou Y au moment où il le fallait? Autant dire que les prophètes, impitoyables pourfendeurs du faux et du crime, ont un rôle à jouer dans toute communauté. Un rôle d’autant plus précieux que le prophète n’a pas d’autre ambition que de rappeler aux gouvernants que seuls les intérêts du peuple comptent car le peuple est le vrai détenteur du pouvoir. Ce pouvoir, il le délègue momentanément à X ou à Y.



Cela signifie que celui qui détient le pouvoir est l’employeur alors que celui à qui le pouvoir est délégué n’est qu’un employé ou serviteur. Il est donc absurde que les employés se comportent, ici ou là, en patrons tout-puissants et deviennent en peu de temps gros, gras et dodus pendant que le peuple maigrit et se clochardise de jour en jour. Il faut des prophètes pour dénoncer vigoureusement cette absurdité.

Jésus était contre une telle absurdité. En témoigne sa réponse aux deux frères, Jacques et Jean, désireux d’occuper les premières places auprès de lui: celui qui veut être grand doit se faire petit. En déclarant à Pierre que c’est sur lui qu’il bâtira son Église et en lui donnant le “pouvoir des clés” (le pouvoir de lier et de délier), Jésus ne faisait pas du fils de Yonas un dictateur ayant droit de vie et de mort sur le peuple qui lui sera confié.



Car, pour lui, le Fils de l’homme ou le Fils de Dieu (ces deux titres sont employés à Césarée) n’est pas un Dieu de puissance et de domination mais “l’amour livré aux mains des hommes”. Il voulait plutôt que Pierre et ses successeurs comprennent qu’ils seront constamment assistés par lui dans la conduite de l’Église, de son Église, car lui seul est propriétaire de cette Église. Les successeurs des apôtres, eux, n’ont pour tâche que d’être des pères pour les hommes et femmes qu’ils sont appelés à conduire à l’unique propriétaire de l’Église. Ce n’est pas à eux mais seulement à Jésus que revient toute gloire parce que “tout est de lui, et par lui et pour lui” (2e lecture).



Jean-Claude DJEREKE