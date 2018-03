15 jeunes entreprises qui préfigurent le visage de la Côte d'Ivoire en 2018

La Côte d’Ivoire connait un réel dynamisme économique avec l’émergence de jeunes entrepreneur(e)s qui investissent tous les secteurs. Pour accompagner et promouvoir ce mouvement, l’Association 3535, fondée par Richard Seshie, a effectué un travail de recherche approfondi auprès des ces jeunes entreprises qui existent depuis moins de 4 ans. De cette exploration, est née une sélection des 15 jeunes pousses parmi les plus emblèmatiques, qui « changeront le visage de la Côte d’Ivoire en 2018 ».





AFRICA CONTENT GROUP



Créer du contenu marquant ou viral sur Internet, c'est ce qu'Africa Content Group réalise pour des entreprises en concevant des articles, en réalisant des illustrations, des vidéos, et par du conseil stratégique. Cette agence de communication digitale est propriétaire de Buzzyafrica.com, un site web qui présente le meilleur du buzz africain avec une communauté de 100,000 fans sur Facebook et #EdithAtesté, des vidéos courtes qui testent de nouveaux produits d'entreprises et donnent une opinion au consommateur; diffusé notamment dans l'émission Tech "Actunet" sur la Chaîne VoxAfrica.



Démissionnaire de son emploi 4 ans plus tôt, la structure fondée par Edith Brou compte aujourd'hui 8 collaborateurs à plein temps pour 70 millions de FCFA de trésorerie engagée en 2017. Et ce n'est qu'un début pour celle qui entend révolutionner la communication digitale corporate en Côte d'Ivoire.





AFRODICT



Afrodict est la 1ère plateforme en Côte d'Ivoire qui permet de réserver des prestations de maquillage, coiffure et d’autres services de beauté en ligne. À partir du site web ou de l'application mobile, vous pouvez commander la prestation beauté de votre choix chez le professionnel en salon ou à votre domicile pour des services personnalisées. Vous pouvez aussi choisir parmi différents rapports qualité-prix affichés.



Diplômée en Droit, Masha Akré se prédestinait à une carrière de juriste mais elle fût vite rattrapée par sa passion de toujours : le maquillage. En 2012, alors âgée seulement de 22 ans Masha Akré lance avec l’aide de son frère, Glamourissime, le tout premier bar à maquillage d’Abidjan où elle propose des prestations beauté et des ateliers maquillage. Ensuite intervient le lancement d'Afrodict en 2017. A ce jour, Afrodict compte 1000 inscrits, 150 commandes réalisées et des ateliers team building/beauté réalisés pour des entreprises.



CINETPAY



CinetPay est un service de paiement et de transfert d’argent qui permet aux marchands en ligne et hors-ligne d'accepter des paiements par mobile money. Pour les particuliers, un code unique est généré à partir de votre téléphone Mobile, vous permettant de faire des achats en ligne sans besoin de compte bancaire, ni de carte de crédit.



Le duo Idriss Marcial Monthe et Daniel Dindji ont eu leur idée après la création d'un site de vente de noms de domaines où ils étaient régulièrement confrontés au problème de moyen de paiement local accessible à tous les Ivoiriens.



CinetPay regroupe les trois opérateurs de paiement mobile présents en Côte d’Ivoire – Orange, MTN et Moov Money – en une seule page, une seule intégration et un seul back office de gestion. Lancée en mai 2016, CinetPay compte à ce jour 250 marchands actifs, 150 à 200 000 transactions/mois et 11 collaborateurs à plein temps.



La prochaine innovation? CinetPay lancera en 2018 un terminal de paiement (TPE) multi-opérateurs mobile money et devrait bientôt annoncer une levée de fonds réussie pour cette startup qui veut démocratiser le paiement en ligne en Afrique.



COLIBA



Coliba est parti d'un constat simple: comment réduire les déchets plastiques qu’on voit un peu partout, avec une innovation technologique ? Lancé en 2017, Coliba collecte les bouteilles plastiques auprès des entreprises et ménages en échange de points consultables par sms. Ces points, une fois cumulés, sont convertis en bon d’achats, en alimentation de base, en kits scolaires et en produits de beauté (via un récent partenariat avec l'Oréal) en fonction des quartiers et des choix exprimés. Ces bouteilles sont ensuite transformées en granulés et revendus à des entreprises locales.



Fondée par Yaya Koné rejoint ensuite par Genesis Ehimegbe, Coliba compte 16 collecteurs franchisés équipés de vélos/triporteurs, 2 centres de tri et de traitement à Yopougon et Dokui pour 2 tonnes de plastique collectés par jour.



Coliba qui vient de réussir une levée de fonds en France entend devenir un acteur majeur sur le marché du recyclage des déchets plastiques en Côte d’Ivoire estimé à plus de 120 milliards de FCFA et en Afrique



GREEN COUNTRIES



Diplômé d'un Master 2 en Développement Durable au CERAP d'Abidjan, Kouakou Sylvère voulait combattre les présumés cas de cancer causés par une utilisation abusive des engrais dans l'agriculture. Depuis, son projet dénommé "Green Countries" est devenue une véritable entreprise.



Sur un site d'1,8 ha situé à Bingerville, Green Countries collecte des déchets organiques auprès d'entreprises et qui sont ensuite transformés en compost naturel, commercialisés en sacs de 50Kg et de 10 Kg sous la marque ATOU et rachetés par des entreprises agricoles et agro-industries locales.



Avec 2500 tonnes de déchets valorisés pour plus de 400 tonnes de compost produit et un chiffre d'affaires de près de 70 millions, Green Countries prévoit d’agrandir significativement ses opérations en 2018.



INSTANT CHOCOLAT



Ancien banquier, Axel-Emmanuel a tout plaqué pour se former et devenir chocolatier. Champion de Côte d’Ivoire de chocolat-pâtisserie et vice-champion des chocolatiers d’Afrique 2014, il cofonde en 2015 « Instant Chocolat » spécialisé dans la fabrication de chocolat artisanal et d’emballages personnalisés avec Yvan Patrick Akré et Mac Arthur Kouassi.



La startup produit des tablettes de chocolat nature, au lait, à la banane plantain, au gingembre, vendues dans des grandes surfaces mais aussi des pièces artistiques en forme de masques Zaouli, de peignes afros ou de tabourets. De 5 tonnes/an vendues en 2016, l'entreprise vend à présent 1,5 tonne de chocolat/mois et est devenue le premier chocolatier 100% ivoirien à entrer dans les rayons du Duty Free de l'aéroport FHB d'Abidjan.



Leur nouveau cap ? L'entreprise travaille désormais à installer des chocolateries en milieu rural, en transmettant le savoir-faire aux femmes des planteurs pour produire du chocolat équitable. 5 coopératives produisent déjà 1 tonne de chocolat chacune par mois alors que la Cote d'Ivoire compte 2500 coopératives certifiées.



INVESTIV



Agronome formé au Canada, Aboubacar Karim âgé de 22 ans est rentré dans son pays, la Côte d’Ivoire, où il a créé son entreprise Investiv.



Investiv fait usage de Drones dans l'agriculture pour effectuer des images aériennes de champs; permettant ainsi de connaître exactement les superficies des terrains, de faire la simulation et la prévision de récoltes, de diagnostiquer des parcelles touchées par la maladie et d’apporter des traitements phytosanitaires.



Aboubacar Karim rêve de faire de la Côte d’Ivoire un pays où l’agriculture ne dépend plus du climat grâce à l’agriculture dite de précision. En moins d'un an, il compte 6 employés permanents, 2500 hectares cartographiés et plus de 800 producteurs accompagnés.



JANDA



JANDA qui signifie « J’Adore le New Design Africain » est une marque spécialisée dans le design et la production de petits mobiliers d’inspiration Africaine. Initialement lancée comme une plateforme en ligne qui met en relation des particuliers avec des artisans très qualifiés pour la réalisation de mobilier-sur-mesure, JANDA pivote et conceptualise depuis 2017 ses propres meubles et les vend exclusivement en ligne. Ainsi, une collection inspirante et chic lui permet d'engranger de 5 à 10 millions de FCFA/mois. Titulaire d'un master en audit et comptabilité, Etienne Famien N'Guessan entend bien relever le pari de la qualité et de la promotion de l'artisanat africain dans le domaine du mobilier et de la décoration.



KAMTAR



Kamtar est une startup qui permet de réserver par téléphone ou sur Internet un véhicule utilitaire (vans ou camions); pratique pour des livraisons ou des déménagements. Kamtar ne possède pas de flotte propre et travaille ainsi avec des propriétaires de camions; tout en offrant des services à valeur ajoutée que sont la localisation GPS et l'assurance sur les marchandises comme option. Arthur Tuet, son fondateur explique le déclic par la galère que bon nombre d'Abidjanais ont à trouver et réserver ce type de véhicule.



Kamtar qui vise à la fois les entreprises et particuliers, vient de lancer son service en 2018 qui augure d'un beau potentiel.



MTICK



On a tous vécu une telle situation: se rendre à la gare routière pour acheter un ticket signifie bien souvent file d’attente, stress, incertitude d’obtenir le bon billet. Au nombre de 4 fondateurs emmené par Bill Diarra, mTick est une plateforme de réservation en ligne de tickets pour cars inter-villes. Avec mTick, les usagers peuvent consulter les horaires, comparer les prix, payer par mobile money et reçoivent leur ticket sous forme de SMS ou d’e-mail. En contrat régulier avec les opérateurs téléphoniques, mTick se rémunère en touchant une commission sur chaque réservation.



10 transporteurs (AVS, BKL, OT-CI, UTS, Léopard Transport, GTI...) font confiance à mTick à ce jour pour plus de 1500 clients qui ont réservé via leur plateforme.



OKANA



Passionnée de vins et spiritueux et impliquée dans ce milieu professionnel depuis 10 ans, Bénédicte Mendy a été élue meilleure bartender de Côte d’Ivoire en 2016.



Okana, sa jeune pouce est le 1er bar nomade de Côte d’Ivoire. Nomade parce que tout un Bar se déplace chez vous: il propose ainsi un service mobile de cocktail, vins et spiritueux. Les créations cocktails sont originales avec plusieurs ingrédients faits maisons (sirop de bananes braisées, essence de kola, rhum fat-washed à l’huile rouge etc.), permettant de créer des moments uniques autour de saveurs africaines sur des événements professionnels ou privés.



Jamais à court d'idées, Bénédicte Mendy lance Xperience Okana, un rendez-vous dans un lieu différent chaque mois autour d'un concept de bar éphémère pour savourer ses créations de Mixologie Africaine, participer à un atelier cocktail ou encore déguster des vins et spiritueux.



SOLARPAK



Evariste Akoumian a conçu un sac solaire appelé « Solarpak » doté d’une plaquette solaire et d’une batterie qui se recharge à la lumière du jour ou aux rayons de soleil. A l’intérieur du sac, il y a une lampe LED et une fois la nuit tombée, il suffit à l’élève de connecter la lampe LED à la plaquette. L’énergie emmagasinée tout le long de la journée permet d’alimenter cette lampe LED et l’élève peut apprendre ses leçons et faire ses devoirs.



500 sacs ont été distribués gratuitement dans des villages où les élèves n’avaient pas d’électricité et cela a changé leurs vies.



Depuis, Evariste Akoumian s'est lancé dans la commercialisation du sac Solarpak. Ainsi des donateurs individuels, des associations de bienfaisance ou des institutions internationales peuvent acheter une certaine quantité de sacs pour les redistribuer. Dans son carnet de commandes, déjà 1500 sacs qui seront distribués en Guinée, au Togo et en Côte d'Ivoire.



WEFLY AGRI



L'utilisation des Drones dans l'agriculture regorge décidément d'un potentiel immense. WeFly Agri vous permet de garder un œil sur vos terres sans vous déplacer. En constatant les problèmes liés à l'absence occasionnelle de son père sur ses grosses exploitations, Joseph Olivier-Biley accompagné de ses 3 autres cofondateurs a créé WeFly Agri qui offre 3 services distinctifs: la carthographie qui permet de connaître avec exactitude ses superficies, la visite virtuelle et la gestion à distance de grosses exploitations qui permet de donner des ordres à un staff sur le terrain et de recevoir un rapport mensuel.



Ayant mis près d'un an pour développer un logiciel-maison, WeFly Agri travaille en outre sur de nombreuses innovations dont la possibilité de piloter des drones à distance. Deux clients importants dans le secteur de l'hévéa ont choisi de déployer la solution WeFly Agri et ce dynamisme devrait se traduire par de nouveaux marchés en 2018.



WÔRÔ WÔRÔ



Maxime Elong est un entrepreneur dans la distribution de produits de mode. Quatre ans plus tôt, il avait lancé à Paris un concept permettant à des femmes de revendre leurs vêtements personnels. Poursuivant sa carrière professionnelle pendant 3 ans à Abidjan, il découvre qu'Internet permet à une "armée" de vendeuses de proposer leur stock; avec un besoin critique mal desservi: la livraison des marchandises à domicile aux clientes.



WÔRÔ WÔRÔ, un service spécialisé dans la livraison de produits de mode à Abidjan voit le jour. En un peu plus d’un an, cette startup a effectué plus de 6000 livraisons, dont 3800 livraisons ces 4 derniers mois. Avec une équipe de 9 collaborateurs dont 7 livreurs, WÔRÔ WÔRÔ met les bouchées doubles en vue de mieux couvrir le tout Abidjan, les villes de l'intérieur et les villes de l'hinterland



XTECH CLOUD



L'ADN d'Alexandre N'Guessan, c'est cette volonté de toujours changer les choses pour le mieux. XTech Cloud, son entreprise qui emploie 10 salariés en Côte d’Ivoire, fournit des services et solutions qui aident les entreprises à transposer et gérer des processus en ligne tels que la gestion de flottes, l'ERP et la gestion des objets connectés ou encore la gestion des notifications. Cet ancien de l'Institut Polytechnique d'Abidjan a notamment signé un contrat avec Orange, pour un montant de 1 million d’euros, qui lui confie les pushs – messages groupés envoyés sur les téléphones selon les critères de ciblage définis par l’entreprise cliente – sur tous les pays africains dans lesquels l’opérateur est présent.